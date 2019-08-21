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Инновации (разработки)

На Урале развивают российское производство аккумуляторов будущего

На Урале развивают российское производство аккумуляторов будущего

21 августа 2019, 14:20
Рубрика: Инновации
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Уральские метрологи аттестовали методику измерений для развития отечественного производства конденсаторов с двойным электрическим слоем (КДЭС) так называемых «суперконденсаторов» или «ионисторов». В России разработками в этой сфере занимается, в частности, ОАО «Элеконд» (г. Сарапул, Удмуртия). Благодаря своим характеристикам КДЭС могут в скором времени частично заменить обычные аккумуляторы.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных рассказал, что специалисты Уральского НИИ метрологии (УНИИМ) Росстандарта подтвердили корректность новой методики: она позволила удмуртскому предприятию получить достоверные результаты измерений при оценке качества выпускаемой продукции.

КДЭС этосравнительно новый вид электрических конденсаторов, которые отличаются очень высокой электрической ёмкостью (от единиц до тысяч фарад) при весьма компактных размерах. В результате запас энергии КДЭС выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. Типичная ёмкость «суперконденсатора» несколько фарад при номинальном напряжении от 2 до 10 вольт. Не удивительно, что такие накопители энергии используют в качестве резервных источников питания, компактных пусковых устройств

- заметил замминистра.

Разработчики ведут активный поиск новых пористых материаловс еще более значительным числом крохотных пор, которые в сочетании с электролитом позволят запасти и сохранить больше электрического заряда. Основными задачами при этом остаются минимизация КДЭС в размерах и увеличение способности устройства выдерживать большое количество циклов «заряд разряд».  В дальнейшем уральские метрологи планируют продолжать работы, направленные на совершенствование метрологического обеспечения измерений и контроля параметров КДЭС.

Справочно:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) является федеральным органом исполнительной власти РФ, который отвечает за реализацию политики по линии Минпромторга России и в рамках компетенции ведомства.

Компания: Минпромторг РФ

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