На Урале развивают российское производство аккумуляторов будущего

Уральские метрологи аттестовали методику измерений для развития отечественного производства конденсаторов с двойным электрическим слоем (КДЭС) – так называемых «суперконденсаторов» или «ионисторов». В России разработками в этой сфере занимается, в частности, ОАО «Элеконд» (г. Сарапул, Удмуртия). Благодаря своим характеристикам КДЭС могут в скором времени частично заменить обычные аккумуляторы.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных рассказал, что специалисты Уральского НИИ метрологии (УНИИМ) Росстандарта подтвердили корректность новой методики: она позволила удмуртскому предприятию получить достоверные результаты измерений при оценке качества выпускаемой продукции.

КДЭС – этосравнительно новый вид электрических конденсаторов, которые отличаются очень высокой электрической ёмкостью (от единиц до тысяч фарад) при весьма компактных размерах. В результате запас энергии КДЭС выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. Типичная ёмкость «суперконденсатора» – несколько фарад при номинальном напряжении от 2 до 10 вольт. Не удивительно, что такие накопители энергии используют в качестве резервных источников питания, компактных пусковых устройств

- заметил замминистра.

Разработчики ведут активный поиск новых пористых материаловс еще более значительным числом крохотных пор, которые в сочетании с электролитом позволят запасти и сохранить больше электрического заряда. Основными задачами при этом остаются минимизация КДЭС в размерах и увеличение способности устройства выдерживать большое количество циклов «заряд – разряд». В дальнейшем уральские метрологи планируют продолжать работы, направленные на совершенствование метрологического обеспечения измерений и контроля параметров КДЭС.

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