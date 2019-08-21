Новосибирский "Академпарк" готов к уплотнению

На территории новосибирского Академгородка планируют построить три новых офисно-лабораторных здания. Инвесторами проекта выступят хай-тек компании, резиденты «Академпарка».

Как пояснил в среду на заседании инвестиционного совета в правительстве Новосибирской области генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов, свободных мест в Технопарке не осталось. 26 тыс. кв. м его территории заполнены почти на 100%, поданы заявки еще на 15 тыс. кв. м, удовлетворить которые сейчас невозможно. Единственный выход, по словам Владимира Никонова – уплотнительная застройка.

Руководитель «Академпарка» представил участникам инвестсовета проекты трех новых зданий: двух офисно-лабораторных, на Инженерной, 24 и Николаева, 11, а также офисного здания у Центра коллективного пользования. Площадь первого здания – 3,2 тыс. кв. м, второго – 5 тыс. кв. м и третьего – тысяча квадратных метров. Объем общих инвестиций в строительство оценивается в 524,4 млн рублей. Планируется, что возведение зданий обеспечит не менее 300 рабочих мест.

По информации Владимира Никонова, в строительстве здания на Инженерной заинтересована компания OcsiAl (17,3% уставного капитала компании владеет ГК «Роснано»), разработчик углеродных нанотрубок. В строительство второго здания готовы вложиться разработчик игр для ПК и мобильных платформ «ЭлеФанГеймс», специализирующаяся на технологиях в области цифровой фотографии «Алмаленс» и производитель медизделий «Ангиолайн».

ksonline.ru