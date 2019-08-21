Правительство Нижегородской области выделит 27 млн рублей на корректировку проекта фуникулера

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Управление делами правительства и развития кадрового потенциала региона объявило аукцион по выбору компании для корректировки проектной документации по строительству фуникулера на склоне Нижегородского кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 27,28 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.Итоги аукциона будут подведены 18 сентября. Подрядная организация должна доработать проект до 25 декабря 2019 года. Проектные решение должны соответствовать техрегламентам о безопасности зданий и сооружений в РФ.

Справка:

Кремлевский фуникулер в Нижнем Новгороде работал с 1896 до 1926 год. Он соединял конечную станцию трамвайной ветки (которая проходила по улице Рождественской от съезда с плашкоутного моста до Скобы) с трамвайной линией, с помощью которой можно было доехать из кремля по улицам Большой и Малой Покровской, далее по Похвалинской улице к Смирновскому саду (сейчас на его месте гостиница «Нижегородская»). Общая длина линии Кремлевского фуникулера составляла 133,12 метра, перепад высот — 63 метра преодолевался за полторы минуты. Фуникулер работал за счет силы тяжести. В каждом из вагонов находилась емкость для воды, которую наполняли в том вагоне, который находился наверху. В то же время из емкости вагона, который должен был поднимать пассажиров, вода сливалась. Таким образом, более тяжелый верхний вагон, опускаясь, поднимал второй вверх. Позднее нужда в фуникулере отпала, и он был закрыт.

Напомним, стоимость строительства фуникулера на склоне Нижегородского кремля оценивается в 600 - 650 млн рублей, в конце марта 2019 года было выделено около 30 млн рублей на разработку проекта строительства фуникулера.

АПН