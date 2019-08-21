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Инвестиции (проекты)

Проект нового газопровода одобрен Главгосэкспертизой

Проект нового газопровода одобрен Главгосэкспертизой

21 августа 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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В результате реализации проекта расширения газотранспортных мощностей, подача газа потребителям Северо-Западного региона увеличится до 3,4 млрд куб. м в год. Данный проект, предусматривающий модернизацию газопровода на участке Грязовец – КС «Славянская» – получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Протяженность нового магистрального газопровода, который пройдет по территории Вологодской и Ленинградской областей, составит 857,6 км, общий объем подачи газа по завершению всех этапов строительства составит 55 млрд куб. м в год. В рамках проекта будет проведен масштабный комплекс работ, в том числе: создание новых участков трассы и компрессорных станций (одна из их - «Грязовецкая» - станет головной станцией «Северного потока-2»), новых энергообъектов, автомобильных дорог и т.д. Конечной станцией газпровода станет «Славянская», где будет возведен комплекс термического обезвреживания промышленных отходов.

АСН-инфо

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