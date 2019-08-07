Сотрудничество стран БРИКС в сфере ИКТ по предложению России расширено четырьмя новыми направлениями

Пятая встреча министров связи стран БРИКС. Бразилия. Август 2019

Перечень сфер, в которых страны БРИКС будут развивать совместные инициативы, по предложению России дополнен четырьмя новыми направлениями. Они были зафиксированы в Декларации пятой встречи министров связи стран БРИКС. Российскую Федерацию на встрече представлял замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

К перспективным для стран БРИКС сферам сотрудничества российский замминистра отнес национальные системы цифровой идентификации, большие данные для государственной политики, национальные системы управления данными и «умные» города.

«Принятая декларация станет еще одним важным шагом на пути дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между нашими странами в области развития цифровых технологий и цифровой экономики», – заявил Михаил Мамонов.

Национальные системы цифровой идентификации

В нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации» заложены разработки удостоверения личности гражданина («электронный паспорт»), Единой биометрической системы, облачной квалифицированной электронной подписи, цифрового профиля. Аналогичные проекты ведутся и в других странах БРИКС. Например, в Индии в 2019 году было объявлено о скором внедрении «электронных паспортов». В Китае они выдаются с 2012 года, запланировано также внедрение цифровой версии идентификационной карты гражданина. Кроме того, обсуждается возможность ее хранения в смартфоне с помощью стороннего приложения (например, WeChat или AliPay). В Бразилии полноценный запуск цифровой идентификации запланирован на 2020 год.

Большие данные для целей государственной политики

Все страны БРИКС имеют опыт работы с большими данными. Например, в Бразилии и Китае через анализ транзакций и налоговых деклараций они используются для администрирования налогов и совершенствования налоговой политики. В Индии банковские данные используются для выявления фиктивных сделок и нелегальных доходов, а данные геолокации – для обнаружения фирм-однодневок.

Национальные системы управления данными

Такая система, в частности, разрабатывается в России. Ее создание предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика Российской Федерации». Планируется, что НСУД, среди прочего, повысит качество данных, упростит гражданам процесс сбора документов для получения госуслуг и снизит административную нагрузку на бизнес за счет уменьшения объема предоставляемой отчетности. В отдельных странах БРИКС, в частности, в Индии и Китае, также имеется опыт формирования и внедрения подобных систем.

«Умные» города

Внедрение цифровых технологий в городское пространство – один из мировых трендов. Прогнозируется, что по итогам 2019 года объем мирового рынка решений для «умных» городов достигнет 1 трлн долл., а по итогам 2026-го – 3,5 трлн. Страны БРИКС также развивают это направление. В EasyPark Smart Cities Index 2019 Шанхай занимает 75-ю строчку, Москва – 78-ю, Нью-Дели – 83-ю, Кейптаун – 86-ю, Сан-Паулу – 94-ю.

Среди возможных сфер развития «умных» городов можно выделить каршеринг, развитие общественных сетей Wi-Fi, 4G и 5G, использование возобновляемых источников энергии, внедрение инноваций в услуги общественного транспорта и т.д.

В 2020 году председательствовать в БРИКС будет Россия. Шестая встреча министров связи стран объединения, как и первая встреча в 2015-м, пройдет в Москве.