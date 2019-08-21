В Таганроге построят два завода с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей

Два новых проекта будут включены в нынешнем году в список «100 губернаторских инвестиционных проектов», сообщили на заседании правительства Ростовской области.

Речь идет о строительстве второй очереди завода по производству стальных панельных радиаторов компании «Лемакс» и строительстве завода по производству осветительных светодиодных приборов ООО «Технологии света».

Общий объем финансирования оценивается в 1,5 млрд рублей. Оба производства будут созданы в Таганроге.

Как рассказал министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, в этом году успешно реализован проект компании «Шахтинская керамика» по модернизации линии производства керамогранита.

Масштабный проект с общим объемом финансирования 177 млрд рублей реализует Новошахтинский завод нефтепродуктов. В рамках этого проекта намечено построить комплексы по производству автомобильного бензина АИ-92 и АИ-95, дизельного топлива класса Евро 5, бункеровочного топлива, товарных сжиженных углеводородных газов и товарного битума.

Кроме того, в Ростовской области продолжается реализация проектов в сфере ветроэнергетики с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей.

ДОН 24