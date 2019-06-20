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Мероприятия

Встреча представителей IEK и ФОРУМ ЭЛЕКТРО

Встреча представителей IEK и ФОРУМ ЭЛЕКТРО

21 августа 2019, 15:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО, IEK
Отрасль: Электротехника 

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО, IEK

ФОРУМ ЭЛЕКТРО, IEK

8 августа состоялась долгожданная встреча представителей ГК IEK в СЗФО и менеджеров ГК ФОРУМ ЭЛЕКТРО. Событие проходило на базе отдыха Кивиниеми Парк в п. Лосево, на порогах реки Вуокса. Участники были поделены на 4 команды и состязались в рафтинге, в творческих, спортивных и интеллектуальных играх.

Эмоции, адреналин в крови, блеск в глазах – все это можно было видеть на «арене» в тот солнечный день. Соревнования получились сплоченные, динамичные и увлекательные. Это была нешуточная борьба, в которой победила дружба!

 

 

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