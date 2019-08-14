АО "МЕТАКЛЭЙ" станет единственным поставщиком АТП ленты в России

Стеклопластиковая однонаправленная армированная «АТП ЛЕНТА» – уникальный продукт, который представляет собой композиционный материал на основе модифицированного полиэтилена.

Адгезионный полимер ленты, разработанный АО «МЕТАКЛЭЙ», может нести в себе разные свойства, поэтому новый продукт востребован в нефтегазовом и гражданском строительстве, кораблестроении, машиностроении, дизайне и других отраслях. Лента изготавливается по индивидуальному заказу любой ширины, за счет своей гибкости может наматываться в несколько слоев, обеспечивая более высокую прочность.

На российском рынке стеклопластиковая «АТП ЛЕНТА» является инновационным продуктом, который главным образом предназначен для защиты антикоррозионного полимерного покрытия от механических воздействий в процессе строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции трубопровода диаметром от 219 до 1420 мм. Позволяет надежно защищать внешний слой экструзионных труб и кабелей, предотвращая повреждения поверхности при монтаже и эксплуатации. Создает армирующий слой для усиления конструкции при производстве композиционных труб, листов, панелей, сотовых и других конструкций.

«АТП ЛЕНТА» может быть использована в конструкциях, где предусмотрена бронелента, она позволит сохранить прочностные свойства и добавит дополнительные преимущества при эксплуатации кабеля и логистики КПП.