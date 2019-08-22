Добыча угля в Ростовской области выросла за семь месяцев на 22%

Внедрение высокопроизводительного оборудования на угольных предприятиях Ростовской области позволило за семь месяцев 2019 года увеличить добычу более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"С начала года на шахтах Ростовской области добыто порядка 3,4 млн тонн угля, что на 22,3% больше аналогичного периода 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным министра промышленности и энергетики региона Игоря Сорокина, чьи слова приводятся в сообщении, это стало возможным "в результате проведения угольными компаниями региона мероприятий по приобретению и вводу в эксплуатацию высокопроизводительного горно-шахтного оборудования".

Как уточнили ТАСС в управлении информационной политики правительства региона, высокотехнологичное оборудование приобретается за счет средств компаний. Речь идет о различном горно-шахтном оборудовании, в том числе угольных комбайнах.

Ростовские угольные компании обеспечивают углем жителей, коммунально-бытовые и промышленные предприятия, а также предприятия электроэнергетики как Ростовской области, так и близлежащие регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Компании региона ежегодно экспортируют более 2,5 млн тонн высококачественного угля.

ТАСС