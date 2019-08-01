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Модернизация

Электроснабжение потребителей, которые остались без света в результате падения вертолета на провода, полностью восстановлено

Специалисты «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» полностью восстановили электроснабжение потребителей Череповецкого района, которое было нарушено в результате повреждения ВЛ 110 кВ «Суда-1» и «Суда-2» при падении вертолета в реку. На месте отработали 5 бригад (15 человек) и 8 единиц техники.

«Благодаря оперативным действиям персонала «Россети Северо-Запад» удалось запитать потребителей по резервным схемам ВЛ 35-10 кВ. В данный момент, по просьбе Следственного комитета РФ по Вологодской области все действия по восстановлению перехода через реку приостановлены. Работы на данном участке ВЛ продолжатся завтра, электроснабжение будет осуществляться по основной схеме», - рассказал главный инженер производственного отделения «Череповецкие электрические сети» «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» Василий Крутов.

Добавим, что все работы проводятся в тесном взаимодействием с ГУ МЧС России по Вологодской области, смежными структурами и Администрацией Череповецкого района.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 21 августа, в районе деревни Сойволовская Череповецкого района. По информации главы Нелазского сельского поселения Александра Родькина, двухместный вертолет упал в реку Суда. Он находится в 10-15 метрах от берега на глубине 3 метров. Агентство «Вологда Регион» со ссылкой на источники сообщило, что погиб пилот -  директор ООО «Череповецдорстрой». Компания Россети Северо-Запад выражает соболезнования родным и близким. 

Энергетики напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности полетов в охранной зоне ЛЭП: https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyextreme

Компания: Филиал "Россети Северо-Запад" — "Вологдаэнерго"

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