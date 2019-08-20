ФСК инвестировала 180 млн рублей в модернизацию крупнейшей подстанции Белгородской области

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило проект замены коммутационного оборудования на подстанции 750 кВ «Металлургическая». На объекте установлены 10 элегазовых выключателей напряжением 330-750 кВ. В результате выполненных работ повышена надежность энергоснабжения крупных промышленных потребителей Белгородской области, в том числе Оскольского электрометаллургического и Лебединского горно-обогатительного комбинатов. Инвестиции в проект составили более 180 млн рублей.

На подстанции проведена замена воздушных коммутационных аппаратов на современные элегазовые аналоги. Были установлены 4 выключателя класса напряжения 750 кВ и 6 выключателей 330 кВ. Также модернизировано оборудование релейной защиты и автоматики.

Мощность подстанции 750 кВ «Металлургическая» составляет 3650 МВА. Это самый мощный энергообъект в Белгородской области. Подстанция входит в состав комплекса магистральных электросетевых объектов, обеспечивающих параллельную работу Курской и Нововоронежской атомных электростанций.