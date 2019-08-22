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Инвестиции (проекты)

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зеленограде

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зеленограде

22 августа 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Зеленограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание построят в коммунальной зоне Александровка района Крюково. Уточняется, что объект будет возведен за счет инвестора. Разрешение на строительство действует до 2021 года.

В трехэтажном здании оборудуют залы для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, а также универсальный спортивный зал. Для удобства посетителей будет предусмотрен лифт. Все помещения комплекса будут защищено от шума и вибраций.

На прилегающей территории появятся скамьи, урны, пешеходные дорожки. Возле ФОКа высадят деревья и кустарники, создадут зону для парковки. 

— К проверкам ФОКа в коммунальной зоне Александровка будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — приводит слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко официальный сайт мэра Москвы.

В ближайшие три года в Москве планируется возведение порядка 200 объектов социальной сферы. В их числе 37 спортивных комплексов, а также 5 образовательных учреждений, о чем заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

vm.ru

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