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Инвестиции (проекты)

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения "Роснефти"

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения Роснефти

22 августа 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, РОСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров. По его словам, налоговые стимулы уже «были одобрены президентом Российской Федерации».

Федоров заявил, что налоговый вычет госкомпании составит по 46 млрд руб. в год на протяжении 10 лет, а суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений – 660 млрд руб. на протяжении 10 лет. При этом Федоров оценил общий эффект для экономики в 5 трлн руб.

По словам Федорова, «Роснефть» уже получила положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго на расчет объемов данных стимулов. «Проходим оформление получения этих стимулов в федеральных органах», – добавил он.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов попросил президента ввести мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников до 2024 г. Исключение должны были сделать для Приобского месторождения «Роснефти».

"Ведомости"

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