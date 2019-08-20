Ростех и Тюменская область расширяют сотрудничество

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочее совещание, на котором обсуждалось партнерство с Госкорпорацией Ростех в цифровизации здравоохранения, использовании современного отечественного медицинского оборудования, развитии информационных систем «Умный город», «Безопасный город» и «Светлый город». Напомним, в июле этого года между Тюменской областью и Ростехом подписано соглашение о сотрудничестве, сформированы рабочие группы по его реализации.

«Конкуренция на рынке цифровых технологий требует от информационной отрасли России значительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем, использования их в различных отраслях, в том числе и в государственном управлении. Продукция Корпорации Ростех и ее инновационные разработки, безусловно, одни из основополагающих для национальных проектов, и Тюменская область в своей деятельности может использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно, а главное с пользой для людей двигаться дальше», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор акцентировал внимание на том, что сегодня регион пришел к необходимости внедрения на базе существующего оборудования автоматизированных интеллектуальных систем анализа и принятия решений в управлении транспортными потоками.

В свою очередь, представители Ростеха подробно рассказали об инновационных разработках и проектах, которые интересны региону, в том числе с точки зрения задач, стоящих в национальных проектах.

«Ростех и Тюменская область реализуют соглашение о сотрудничестве. Основные направления нашего взаимодействия – цифровизация здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, а также внедрение технологий «умного» и безопасного города, интеллектуальных транспортных систем. Ростех имеет обширный опыт реализации таких инфраструктурных проектов, повышающих качество, комфорт и безопасность жизни людей. Регион, в свою очередь, является одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России и активно внедряет передовые практики. Уверен, компетенции и наработки Ростеха будут способствовать успешному решению задач, стоящих перед Тюменской областью в рамках национальных приоритетных проектов», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

На заседании представители Госкорпорации обозначили дорожные карты, выработанные рабочими группами. Они предусматривают апробацию нового отечественного медицинского оборудования, в том числе пилотное использование устройств удаленного мониторинга артериального давления и передачи ЭКГ, взаимодействие по созданию единого цифрового контура здравоохранения. В части реализации системы «Умный город» специалисты Корпорации проинформировали о современных интеллектуальных транспортных системах, позволяющих оптимизировать движение и значительно уменьшать время заторов, а также рассказали о применении интеллектуальных светофоров.