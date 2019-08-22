Строительство горно-обогатительного комбината в Нижнеудинском районе обсудили 21 августа в Иркутске

Интервью с Владимиром Кашкиным:
22 августа 2019, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИРКУТСК
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с представителями компании ЗАО «Техноинвест Альянс» по вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект включает в себя строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на Зашихинском месторождении в Нижнеудинском районе и химико-металлургического завода для переработки химических концентратов и выпуска чистых и высокочистых пентоксидов ниобия и тантала. Также в рамках реализации проекта в Тулуне планируется создание транспортно–логистического комплекса (с численностью работающих порядка 50 человек) для обеспечения грузопотоков, ремонта автотранспорта ГОКа.
Реализация проекта позволит привлечь в регион 24 млрд. рублей инвестиционных вложений, обеспечить ежегодное поступление в бюджет области более 1,2 млрд. рублей налоговых поступлений, создать около 1400 рабочих мест.