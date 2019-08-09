В первом полугодии ГУП РК "Крымэнерго" отремонтировало около 1600 км линий электропередачи и 838 подстанций

В первом полугодии 2019 года на плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования ГУП РК «Крымэнерго» затрачено свыше 470 миллионов рублей. Крымские энергетики выполняют мероприятия ремонтных программ с опережением графика.

Ремонтные работы и техническое обслуживание линий электропередачи и подстанций – обязательные мероприятия, благодаря которым электросетевое оборудование поддерживается в надлежащем состоянии. Своевременные ремонты предотвращают технологические нарушения и отказы в работе оборудования, что помогает обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение потребителей.

В I полугодии 2019 г. энергетики ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировали 838 подстанций 6-110 кВ, 1840 единиц коммутационного оборудования и 1588,3 километра ЛЭП, расчистили 559 километров трасс линий электропередачи. На 14 подстанциях 220-330 кВ выполнен капитальный ремонт оборудования.

Капитальный ремонт прошли 780 ТП-РП 6-10 кВ и 58 подстанций 35-110 кВ. При этом на ПС 35-110 кВ отремонтировали 11 силовых трансформаторов 35-110 кВ и 194 выключателя 6-110 кВ. На 14 подстанциях 220-330 кВ выполнен капитальный ремонт 1099 единиц оборудования, в том числе 844 единиц опорно-стержневой и подвесной изоляции, 58 выключателей 6-330 кВ, 51 разъединителя 10-330 кВ и др. Отремонтировано 1840 единиц коммутационного оборудования – тем самым обеспечена качественная передача информации с подстанций ГУП РК «Крымэнерго» на диспетчерские пункты. Устранены дефекты и восстановлена работоспособность 1588,3 километра линий электропередачи. Так, отремонтированы высоковольтные воздушные линии электропередачи - 162,9 км ВЛ 220-330 кВ и 379,7 км ВЛ 35-110 кВ.

В первом полугодии 2019 года в городах и селах Республики Крым выполнен капитальный ремонт 472 воздушных и 492 кабельных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ, питающих дома бытовых потребителей и офисы юридических лиц. Это 1045,7 км ЛЭП распределительных сетей - 701,3 км воздушных и 344,4 км кабельных. От древесно-кустарниковой растительности расчищены 559 километров трасс ЛЭП.

Затраты на плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования ГУП РК «Крымэнерго» за 6 месяцев 2019 года составили свыше 470 миллионов рублей. Мероприятия ремонтных программ ведутся с опережением графика: план года уже выполнен на 61%.