Яркий праздник: "Ростелеком" на Южном Урале смонтирует умное освещение ко Дню города Копейска

Ведущий телекоммуникационный оператор страны «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с администрацией Копейского городского округа Челябинской области заменит 4608 уличных фонарей на энергоэффективные источники освещения до конца 2019 года.

Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружного освещения, которая в онлайн-режиме собирает и анализирует данные об эффективности освещения. Настройки оборудования позволяют обеспечивать мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. До 24 августа на площади Трудовой Славы Копейска будет установлено 12 энергоэфективных источников освещения. Интегратором и инвестором проекта стала компания «Ростелеком».

Дмитрий Татаринцев, заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами: «Инновационные технологии “Умного города”, сегмент которого — модернизация городского освещения, дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать освещенность улиц более комфортной, а также сэкономить до 75 процентов электроэнергии для освещения городских пространств. Все расходы на создание и гарантийное обслуживание системы берет на себя “Ростелеком”. Вложенные инвестиции возвращаются за счет достигнутой экономии».

Для реализации проекта использованы устройства, произведенные в Челябинской области. Они защищены от атмосферных воздействий и обеспечивают равномерную освещенность спектром солнечного света, максимально комфортным для восприятия человеческого глаза.

«Ростелеком» внедряет технологии «Умного города» в Челябинской области с 2016 года. Инновационное освещение — уже реальность более чем для 500 000 жителей Магнитогорска, Троицка, Сатки, Пласта и Миньяра. Тестовая зона умного уличного освещения установлена в Челябинске.