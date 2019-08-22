 
Подписаться на новости
Модернизация

Завершена укладка "Северного потока 2" на финском участке газопровода

Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

Завершение строительства газопровода будет зависеть прежде всего от европейских партнеров, добавил российский лидер. Путин констатировал, что попытки США заставить Европу покупать американский СПГ вместо российского трубопроводного газа "избыточны даже с учетом союзнических отношений".

"Думаю, что проект будет реализован", - заключил он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Пока не получено лишь разрешение Дании на прокладку газопровода.

Interfax

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В первом полугодии ГУП РК
ФСК инвестировала 180 млн рублей в модернизацию крупнейшей подстанции Белгородской области
Яркий праздник:
Электроснабжение потребителей, которые остались без света в результате падения вертолета на провода, полностью восстановлено
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно