АО "Профотек" и "NANO IMPORTS GENERAL TRADING" (ОАЭ) заключили дистрибьютерское соглашение

В рамках соглашения запланировано продвижение продукции АО «Профотек» и создание комплексных решений по технологии «Цифровая Подстанция» для потребителей на территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Соглашение между компаниями подписано на три года с возможностью последующей пролонгации. Стороны планируют сертифицировать продукцию компании «Профотек» для стран Ближнего Востока, а также реализовать пилотные проекты, наладить инжиниринг цифровых решений и организовать центр по сервисному обслуживанию.

Создание цифровых подстанций является главным и наиболее перспективным трендом в современной электроэнергетике. Продукция компании «Профотек» – оптические трансформаторы тока и напряжения – является источником первичных цифровых измерений, открывающим дорогу к цифровизации в энергетике, ключом к построению цифровых подстанций.

На сегодняшний день АО «Профотек» – единственное в мире предприятие полного цикла на рынке цифровых измерительных приборов. Компания владеет технологией создания уникального магнитно-чувствительного оптического волокна, осуществляет разработку, производство и эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и напряжения.

Инновационные решения, которые предлагает «Профотек», применяются на объектах энергоснабжения на территории России и Швейцарии, служат эталоном при испытаниях классических трансформаторов в лаборатории КЕМА (Голландия).

Оптические трансформаторы – это новый, передовой класс оборудования, использующий принципиально другие физические принципы и технологии. Интерес к такому оборудованию обусловлен высокой точностью и расширенным диапазоном измерений, стабильной работой в широком температурном диапазоне, а также уменьшением затрат на обслуживание.

Результаты эксплуатации показывают превосходство цифровых измерительных трансформаторов над традиционными благодаря отсутствию магнитного насыщения, устойчивой работе в условиях токов короткого замыкания и повышенной пожаробезопасности.

Компания «Профотек» успешно расширяет географию международных партнеров, которые в последнее время проявляют активный интерес к цифровым технологиям для сектора электроэнергетики.