В преддверии Дня шахтёра Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов.

Владимир Путин поздравил собравшихся с предстоящим праздником, а также отметил значительный вклад угольной промышлен­ности в экономику государства.

“Сегодня угольная отрасль демон­стрирует хорошие показа­тели угледобычи, уверен­ный экспортный потен­циал, большие перспективы роста на новых место­рождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль, и от её развития напрямую зави­сят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах”, - подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы Российского государства, рост угледо­бычи должен «идти в ногу» с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надёжных систем безопасности, а также с реализацией программ в сфере социальной поддержки ра­ботников предприятий и жителей регионов в целом.

Последние 10 лет для угольной отрасли стали этапом стабильного развития, отметил Александр Новак. За это время объем добычи угля вырос более чем на 30% и сейчас превышает 440 млн тонн, что на 42 млн тонн выше, чем планировалось ранее, сказал он.

Александр Новак подчеркнул большую роль компаний-операторов рынка в развитии отрасли.

“В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных компаний, введено около 300 млн тонн новых угольных мощностей. За эти годы продолжилось освоение не только традиционных центров угледобычи - Западной и Восточной Сибири, но и новых месторождений в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Построены новые и наращиваются действующие мощности угольных терминалов в портах России”, - рассказал глава Минэнерго России.

В то же время в угольных бассейнах идет планомерная оптимизация шахтного и карьерного фондов с ликвидацией недействующих мощностей, продолжил Министр. Он отметил, что на сегодня действует порядка 58 шахт и 133 разрезов, почти половина из которых была введена после 2000 года.

“Новые предприятия оснащены самыми современными технологами добычи. Производительность труда с 2008 года увеличилась в 1,5 раза. Растет присутствие наших компаний на международном рынке и ведется наращивание экспорта на рынки АТР, мы видим потенциал роста именно в этом направлении”, - добавил Александр Новак.

В будущем такая база создает хорошие перспективы для роста объемов потребления угля, считает он. В то же время в приоритете остаются вопросы промышленной безопасности.

“Нашими компаниями постоянно внедряются новейшие системы управления промышленной безопасностью, в том числе новые цифровые технологии, системы поиска людей. За период с 2008 по 2018 уровень смертельного травматизма был снижен с 0,19 до 0,04, то есть почти в 5 раз на 1 млн добычи угля. С 1994 года было закрыто 188 опасных шахт и 15 разрезов, переселено с этих регионов добычи более 62 тысяч семей, реконструировано почти 800 объектов социальной инфраструктуры”, - отметил Александр Новак.

Развитие отрасли во многом будет продиктовано дорабатывающейся сейчас Программы развития угольной отрасли до 2035 года, в сентябре она поступит в Правительство, отметил глава Минэнерго России. Александр Новак рассказал об основных составляющих этой стратегии.

“Ею предусмотрено развитие отрасли по двум вариантам - в первом из них мы планируем, что добыча угля вырастет до 550 млн тонн к 2035 году, по второму - до уровня 670 млн тонн. Это зависит от перспектив развития инфраструктуры, потребления угля в ЖКХ и электроэнергетике, конъюнктуры мировых рынков и развития транспортной инфраструктуры в восточном направлении. В этом отношении мы считаем, что есть необходимость синхронизировать развитие восточного полигона за рамками 2025 года”, - подчеркнул Министр.

Кроме того, программой поставлены новые задачи по роботизации горных работ, создании комплексов “Умные шахты”, “Интеллектуальный карьер”. При этом приоритетными остались экологическая и технологическая безопасность, отказ от потенциально опасных технологий в добыче, обеспечение планомерной ликвидации шахт с особо опасными условиями, рассказал он. В рамках этого процесса Минэнерго России готово активизировать работу по завершению переселения населения из мест бывшей угледобычи в течение трех лет вместо запланированных десяти, отметил Александр Новак.

“В то же время в качестве одного из индикаторов роста благосостояния населения угледобывающих регионов предусмотрено увеличение зарплаты для горняков”, - отметил Александр Новак.

При этом, по словам главы Минэнерго России, важной составляющей развития отрасли остается утверждение долгосрочных тарифов на перевозку угля.

“Сегодня приняты решения о тарифах на период до 2025 года, но конкретные параметры за рамками 2025 года предстоит еще обсудить”, - сказал Министр.

Главы основных угледобывающих регионов высказались за дальнейшее развитие добычи угля, в том числе за счет более понятного тарифообразования на железной дороге. Долгосрочный тариф за пределами 2025 года будет выгоден отрасли и даст толчок для дальнейшего наращивания добычи, высказал мнение губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

“Несмотря на любые трудности, угольная отрасль успешно увеличивала добычу. Для долгосрочного развития нам необходимо понятный тариф на перевозку. Необходимо, чтобы восточный полигон оставался в приоритете. Это даст возможность развивать весь Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Кроме того, считаю, что нам нельзя растягивать проблему ветхого аварийного жилья более, чем на 3 года”, - отметил он.

С полным текстом доклада можно ознакомиться в разделе «Доклады и презентации».