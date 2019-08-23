Ассоциация "Электрокабель" предложила методику входного контроля полимеров

21 августа, в конференц-зале «ВНИИКП» г. Москва, Ассоциация «Электрокабель» провела расширенное заседание Комитета «Антиконтрафакт» по противодействию распространению фальсификата и контрафакта. Перед аудиторией, собравшей большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в мероприятии.

Открывая встречу со вступительным словом, генеральный директор «ВНИИКП» Геннадий Мещанов, отметил положительную динамику в работе кабельного сообщества по борьбе с обилием некачественной продукцией на отраслевом рынке.

«Три года назад было положено начало проекта, в котором три организации: Ассоциация «Электрокабель», «Алюминиевая Ассоциация» и Ассоциация «Честная позиция» соединили свои усилия в работе над решением серьезной проблемы – очищению рынка от некачественной кабельной продукции. Тот, кто был еще на самом первом заседании помнит — сколько на тот момент было пессимизма, разногласий и неверия в эту инициативу. Но, сегодня, как показала проделанная нами работа – проект пошел, успешно идет сейчас и он обязан идти дальше».

По словам Мещанова, на первом этапе проекта «Кабель без опасности», основой его деятельности была борьба с проблемами в занижении, конструктивных отклонениях и экономии материалов кабельной продукции. С тех пор общая ситуация была улучшена, а первостепенные проблемы в определенной мере искоренены. «Но уже тогда, многие из нас, особенно технические руководители, понимали, что более серьезным вопросом является материаловедение. И в первую очередь полимерное», — рассказал он аудитории. Основной причиной данной встречи были названы более сложные технические вопросы качества полимерных материалов, их переработки и их применения в кабельных изделиях.

Завершая свою речь и желая всем удачи, Геннадий Мещанов особо выделил, что: «Несмотря на произошедшие кадровые изменения, о которых многие присутствующие знают из официальных источников информации, проект не останавливается. Он будет работать, и кабельщики будут занимать в нем самое активное место».

Проведение заседания и формат дискуссии регулировали члены Президиума конференции: вице-президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор компании «Элкат» Максим Третьяков и председатель Комитета «Антиконтрафакт», директор по правовым и корпоративным вопросам «УК «УНКОМТЕХ» Юрий Карташев. Среди слушателей и участников дискуссии были представлены первые лица более 20 кабельных заводов России и 6 химических предприятий.

В первой части заседания, Юрий Карташев вынес на обсуждение и утверждение новую структуру, составы рабочих групп Комитета «Антиконтрафакт». По его словам, в целях повышения эффективности работы всего Комитета, членами Правления было принято решение об изменении его структуры и расширении видов его деятельности. Работа органа будет концентрироваться на трех направлениях, по каждому из которых были созданы собственные рабочие группы, в данный момент находящиеся на стадии окончательного формирования.

Рабочую группу по борьбе с фальсификатом кабельно-проводниковой продукцией возглавил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель». Его задачами станут: осуществление проверочных мероприятий, организация их проведения и осуществление контрольных мероприятий на кабельном рынке.

Рабочую группу по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей возглавил Евгений Васильев, генеральный директор «ТД ВНИИКП». Данная группа стала самой большой по количеству вовлеченных в нее специалистов. Ее участники представляют такие предприятия как: «ВНИИКП», «УНКОМТЕХ», «Завод «Энергокабель», «ЭМ-Кабель», «Фирма «Проминвест-Пластик», «ВХЗ», «Башпласт», «Конкорд», «КЗ «Алюр», «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», «Электрокабель» Кольчугинский завод», «СКК», «Чувашкабель».

Максим Третьяков возглавил третью группу, ориентированную на работу с проводниковыми материалами. Он отметил, что свою работу группа начинает немедленно и уже готова принимать образцы материалов на испытания. Также, Третьяков обратил внимание на то, что рабочие группы еще в течение месяца будут находиться на стадии окончательного формирования перед итоговым утверждением. Поэтому, приветствуются любые рекомендации и желающие присоединиться к составу по тому или иному направлению.

Через работу групп будут реализовываться общие планы Комитета, составлять и регулировать которые станет задачей специального Бюро, возглавляемого председателем Комитета. На Бюро будет возложена разработка планов работы, обобщение итогов, информирование о результатах и предложение мер воздействия на недобросовестных участников рынка. Комитет «Антиконтрафакт» будет продолжать работать в тесном контакте с проектом «Кабель без опасности», предоставлять в него сведения и материалы о результатах своей деятельности.

Отвечая на вопрос о функционале вышеупомянутых органов и системе их работы, Юрий Карташев пояснил, что сама суть проекта «Кабель без опасности» находится в объединении усилий его участников. Каждая из ассоциаций-участников имеет свои внутренние структуры, аналогичные Комитету «Антиконтрафакт», проводящие самостоятельные и совместные работы по борьбе с фальсификатом. В частности, сам Комитет проводил все запланированные и внезапные проверки, результаты которых направлял в Координационный совет проекта «КБО». Карташев обратил внимание на то, что у проекта уже несколько лет не существует общего бюджета, а все изменения в работе Комитета призваны повысить его эффективность и увеличить вклад в совместную инициативу.

«Раньше, Комитет занимался исключительно контролем кабельной продукции: изъятие образцов, испытания конструкции. Жизнь показала, что этого недостаточно. Необходимо расширять ряд осуществляемых мероприятий и область их осуществления, чтобы создать необходимые условия для преграды выхода на рынок фальсифицированных кабельных полимеров и проводниковых материалов. Комитету выделены денежные средства и утвержден бюджет — это будет качественный отбор материалов», — завершил Юрий Карташев.

С докладом об итогах работы Комитета в рамках проекта «Кабель без опасности» за первое полугодие 2019 года выступила Наталья Сахарова, генеральный директор Ассоциации «Электрокабель». В подготовленных данных она сделала упор на рассказ о работе пилотного проекта по входному контролю КПП энергетического назначения и совершенствованию правового регулирования оборота такой продукции, проходившего в 2018 году. В его рамках было проведено 64 проверочных мероприятия, в частности, на 44 объектах капитального строительства. Согласно проведенному документарному контролю, только 31% из поставщиков имел положительный результат. Все остальные отличились различными недостатками по предоставляемым документам на продукцию: сертификатов соответствия, сопроводительной документации и прочего.

Во время расширенного этапа пилотного проекта, проводились отборы образцов и их испытания. По его результатам, из 122 отобранных образцов – 90% не смогли пройти на соответствие ГОСТ и ТР ТС. Основные нарушения среди общего количества образцов: 25% нарушения маркировки, 22% сопротивление ТПЖ, 28% по толщине изоляции. Из всех образцов, которые в силу своей марки и исполнения проверялись на дымогазовыделение и огнестойкость – не прошли испытания 82%. Более развернутые подробности, а также конкретику в озвучивании заводов-нарушителей, было обещано представить на основной встрече Ассоциации, которая пройдет в начале сентября 2019 года в г. Геленджик.

Положительная динамика наблюдается в результатах работы Росстандарта. В 2018 году, данным органом было увеличено количество проводимых проверок. Они приобрели большую внеплановость, тщательность. В результате, на 44% из проверенных предприятий были выявлены нарушения, а общий объем наложенных административных штрафов почти достиг 2,5 миллионов рублей.

Также, Наталья Сахарова доложила об итогах заседания государственной Комиссии по результатам пилотного проекта. В его рамках, Министерством промышленности и торговли РФ был одобрен проект изменений статьи 14.43 Кодекса об административных нарушениях РФ, который подразумевает увеличение штрафа за нарушение ТР ТС до 1 миллиона рублей, а также увеличение штрафа до 3% выручки от реализации за повторное нарушение. Данный проект уже внесен в Правительство, однако, скорость его принятия уже зависит от государственных процессов. Вместе с этим, органам Росстандарта и Росаккредитации поручили проведение нового ряда проверок до конца 2020 года.

В ходе заседания Госкомиссии, было принято решение о разработке проекта маркировки КПП электронными средствами идентификации. В данный момент, работа ведется, исследуются варианты конкретного технического решения, доступного для всех.

Совместно с Минстроем России, Ассоциация «Электрокабель» готовит предложение по входному контролю кабельной продукции на объектах строительства. В данный момент, эти методические указания находятся в процессе разработки. 1 сентября, существующие наработки будут представлены Координационному совету. Совместно с «ВНИИКП» планируется подготовка аналогичных документов для кабеля среднего и высокого напряжения, после чего последует согласование с Минстроем и предложение законодательных изменений по установлению обязательного входного контроля.

В заключение, Сахарова рассказала о важной публикации на официальном сайте Ассоциации. Комитетом был подготовлен полный перечень сертификатов соответствия ТР ТС на кабельную продукцию за период в 3,5 года. Данная информация публикуется строго из открытого источника – реестра Росаккредитации. Использование этих данных позволит отследить статус имеющихся сертификатов и проверить контрагентов. Дополнительно, будет возможно увидеть информацию о сертификационных органах и испытательных лабораториях, по которым тоже была предоставлена статистика: 55% из 195 существующих органов сертификации были закрыты, вместе с 40% из 114 испытательных лабораторий. Информация по сертификатам соответствия планируется к ежемесячному обновлению.

В последовавшей докладу дискуссии, с отдельным словом выступил Алексей Бобров, генеральный директор «КЗ «Алюр». Он отметил успехи проекта и Комитета, но обратил внимание на необходимость в разработке единого регламента, похожего по функционалу с Регламентом для светотехнической продукции, разработанного Ассоциацией «Честная позиция». Такой регламент позволит достичь системности в реализации проекта, коллегиальности и публичности. Представители завода подготовили конкретные предложения и направили их с просьбой рассмотрения.

Необходимость в составлении регламента отметили и другие участники заседания, в том числе, представители завода «Камский кабель». Четкость механизмов осуществления контроля, испытаний, методов воздействия – большую прозрачность и объективность в деятельности Комитета и проекта «Кабель без опасности» выделили в один из ключевых приоритетов несколько представителей кабельного сообщества.

Основной пласт заседания и дальнейших прений был посвящен докладу Евгения Васильева «О проведенных исследованиях полимерных материалов для пожаробезопасных кабелей и предложения по повышению качества этих материалов. Дорожная карта ведения борьбы с фальсифицированными ПВХ-материалами и пожаробезопасными кабелями». Во вступлении к докладу, Васильев особо отметил, что главная претензия потребителей к кабельной продукции на различных объектах – их пожароопасность и создаваемая угроза для безопасности. Несмотря на то, что силами «ВНИИКП» была создана целая группа кабелей, способных выдержать условия безопасности эксплуатации, при использовании в их производстве материалов, не соответствующих стандартам качества – их надежность является не более чем фикцией.

В начале своего доклада, Васильев представил проведенный срез рынка полимерной продукции кабельного назначения, отметив ниши, имеющие обилие фальсификата. В том числе, он отметил, что попытка полного перехода производителей на использование в кабеле безгалогенных полимерных композиций не станет ультимативным решением всех проблем. Согласно представленному анализу, данная категория полимерной продукции, также испытывает большие трудности с качеством.

Основное внимание выступления было сконцентрировано на проблематике ПВХ-пластикатов пониженной пожароопасности, представленных на рынке России. В сравнительной таблице презентации были приведены показатели марок пластиката серии ПП и ПВХ цифровых марок (1110; 2110; 3110/2 и т.д.), проведен анализ требований к материалу по различным показателям на основании созданных ТУ. В докладе были затронуты причины разработки марок пластика ПП и предпосылки к созданию цифровых марок. По словам Евгения Васильева, последние изменения в ТУ от 2013 и 2019 года были внедрены с целью обеспечения рынка материалом более высокого качества, имеющего ужесточенные параметры. Что в итоге послужило причиной для эксплуатации кабельной продукции на объектах Минобороны, метрополитена, Росатома произведенной исключительно на основе цифровых марок пластикатов. Дополнительно, это стало для российского рынка своеобразной протекцией от импорта аналогов, ввиду того, что зарубежные материалы перестали соответствовать новым требованиям. Васильев упрекнул кабельных производителей в погоне за экономией, которая привела к появлению многочисленных аналогов рецептуры марок ПП, соответствующих лишь только стремлению снизить себестоимость и итоговую стоимость продукта, но ни сколько не оригинальным требованиям. Что привело этот сектор рынка к распространению фальсификата и настоящему положению вещей.

Подготовка данного исследования заняла несколько месяцев, в течение которых специалисты «ВНИИКП» проводили отбор и испытания ПВХ-пластикатов трёх производителей: «Башпласт», «Проминвест-Пластик», «ВХЗ». Были испытаны, как образцы продукции, так и кабель, произведенный на их основе. Результаты испытаний также легли в основу сводной таблицы результатов. Приведенные данные показали разительные различия в характеристиках испытанных марок материалов, ведь с запасом испытания выдержали только цифровые пластикаты «1» разрядности. Все остальные находились на пределе допустимых параметров. В процессе лабораторных исследований, сотрудники института столкнулись с проблемой – неоднозначность методики испытаний. По словам Васильева, малейшие отклонения в температурных режимах и даже качестве испытательного оборудования могут дать разительно различающиеся результаты у одного и того же продукта. Дополнительно, ситуацию осложняет поведение материала непосредственно в кабельной конструкции, возможность изменения тех или иных показателей. Большой упор докладчик сделал на необходимость проведения испытаний, как на входе, так и на готовой продукции. Подробнее с представленными результатами и общей презентацией, как и с другими докладами, в скором времени будет возможно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации.

Евгений Васильев призвал все стороны производства кабельной продукции к более тесному сотрудничеству в вопросах качества, уточнив, что для производителей полимеров всегда важно проверять свой материал уже на готовой продукции. «Если вы хотите иметь выход на кабельный рынок, то будьте добры работать вместе с кабельщиками плотнее. Ведь сегодня у нас отвечает каждый сам за себя. Химики делают вид, что у них хороший материал, а кабельщики делают вид, что у них хороший кабель. Нет уж. Давайте все вместе делать и хороший материал, и хороший кабель!», – заключил он.

Для того чтобы облегчить деятельность всех сторон, было разработано несколько рекомендаций, например по подготовке образцов. Основная задача этой рекомендации попытка унифицировать способ и форму испытаний, для уменьшения возможности разброса реузльтатов испытаний, которые могут разниться «от лаборатории к лаборатории». «ВНИИКП», совместно с Комитетом, выступило с предложением утверждения схемы методики принятия в производство кабельных ПВХ-пластикатов. Первым шагом для производителя материалов должно стать произведение пробной партии, согласно единому принципу. Затем, поставка опытной партии на кабельный завод и изготовление опытной партии кабеля. Далее, этот кабель должен быть передан на испытания в доверенную испытательную лабораторию «КабельСерт», которая проведет необходимые испытания по всем возможным методам – как готового кабеля, так и поставленной партии материалов. При получении положительных результатов, будет проводиться добровольная сертификация через структуру «ВНИИКП», путем дополнительных испытаний и проверок. Последний пункт будет повторяться с разной периодичностью бессрочно, предоставляя кабельным заводам возможность применять штрафные санкции и другие методы воздействия на поставщика, призванные обезопасить кабельщиков от фальсификата. Дальнейшей задачей «ВНИИКП» в данном вопросе, станет создание национального стандарта ГОСТ, который, возможно, возьмет ориентир на международные нормы и требования.

Подытоживая основную часть доклада, Президиум выделил основные рекомендации:

Рекомендовать производителям ПВХ-пластикатов для кабельной продукции пониженной пожароопасности пройти добровольную сертификацию «ВНИИКП». Рекомендовать кабельным заводам не приобретать ПВХ материалы от производителей, не прошедших добровольную сертификацию. Рекомендовать Правлению Ассоциации инициировать работу по созданию нового ГОСТ.

Довершая свое выступление, Васильев коснулся темы более масштабного вывода на рынок безгалогенных полимерных компаундов. Он представил аудитории таблицу сравнений преимуществ и недостатков безгалогенных и ПВХ материалов. Среди минусов ПВХ были отмечены находящиеся на пределе показатели температуры хрупкости и дымовыделения, а также обилие фальсификата. В качестве плюсов – развитые мощности отечественных заводов-производителей, более низкая цена, легкость переработки и более высокая производительность. В то же время, плюсом безгалогенных материалов были названы лишь более лучшие показатели по дымовыделению, когда среди минусов находились такие аргументы, как: худшие показатели по токсичности, отсутствие необходимых мощностей для отечественного производства (всего 2 тысячи тонн), угроза увеличения импорта, более высокая цена, высокая сложность и медленная скорость переработки, присутствие фальсификата.

В дискуссии, разгоревшейся после завершения доклада, было отмечено несколько мнений и различных аргументов. Свое мнение выразили представители, как ведущих кабельных производств России, так и химические специалисты. Было отмечено, что по факту – возможная мощность рынка безгалогенных материалов составляет практически 40 тысяч тонн, вместо утверждаемых 2 тысяч – подобные мощности складываются из общего потенциала нескольких представителей химической промышленности присутствовавших на заседании. Также, была отмечена высокая стоимость высококачественных ПВХ-пластикатов, практически аналогичная стоимости безгалогенных материалов. Предлагалось и обратить внимание на мировой опыт, в котором, например, Европа ушла в другую форму развития кабельной промышленности, с большим научно-техническим потенциалом. Высказывались и предложения о постепенном полном переходе на безгалогенные композиции, что станет возможно благодаря выходу ОК «Русал» на серийный объем производства гидроксида алюминия к 2022 году. Это также, возможно дозагрузит простаивающие мощности в промышленности и позволит повысить маржинальность производств.

Заместитель главного технолога завода «Камский Кабель», Александр Азанов отметил, что самым эффективным методом выявления контрафакта является входной контроль – не просто на свойства материала, но именно на саму рецептуру. Термогравиметрический анализ (ТГ) каждой партии на входе позволяет иметь возможность предварительного определения всех необходимых свойств и качеств, что отметает необходимость в сертификациях.

Выступили также и в поддержку необходимости сертификации, которая может осложнить работу части производителей некачественного сырья, что уже является положительным фактором. Большинство из присутствующих высказалось в необходимости выработки единого мнения и концепции дальнейших действий. Более подробно, вопросы работ по предложенным инициативам будут обсуждаться в рамках семинара представителей испытательных лабораторий, а также на съезде Ассоциации в г. Геленджик.

Завершил заседание Юрий Карташев, выступивший с описанием плана работы Комитета в период 2019-2020 гг. Он будет продолжать осуществлять мониторинг рынка кабельной продукции на соответствие требованиям безопасности и качества. В Ассоциацию «Электрокабель» поступает информация о различных производителях, выпускающих продукцию с явными нарушениями – по ним будут проводиться активные и целенаправленные проверки. Вместе с тем, Ассоциацией заключены договоры с крупными организациями потребителями кабельной продукции, в рамках которых, Комитет будет оказывать услуги по осуществлению входного контроля. Большое внимание будет уделяться контролю качества ПВХ-пластикатов. Комитет намерен продолжать развитие нормотворческой деятельности и уже планирует различные предложения в законодательной сфере и в области государственного контроля. Усиленное развитие планируется в формах воздействия на недобросовестных производителей и распространителей КПП, с целью пресечения их вредоносной деятельности – более усиленное вовлечение органов власти, контроля и охраны правопорядка.

Портал RusCable.Ru будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий, а также примет активное участие в деловой встрече Ассоциации в г. Геленджик.

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