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За рубежом

FERC согласовала компенсации для традиционной генерации в Новой Англии

FERC согласовала компенсации для традиционной генерации в Новой Англии

23 августа 2019, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Utility Dive, FERC
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США согласовала изменения в правила по обеспечению доступа к магистральным сетям (OATT)* для независимого системного оператора штатов Новой Англии** ISO New England (ISONE), которые предусматривают компенсационные выплаты для объектов генерации, работающих в базовой части графика нагрузки, за создание в зимний период запасов топлива непосредственно на электростанциях.

Новые правила рассматриваются системным оператором как дополнительная краткосрочная мера, направленная на обеспечение надежности в случае экстремальных холодов и будут действовать для поставок мощности в период 2023- 2024 гг. и 2024-2025 гг. По этим правилам ISO-NE проведет два плановых аукциона по отбору резервов мощности на три года вперед (Forward Capacity Auction, FCA) – 14-й в начале 2020 г. и 15-й в начале 2021 г. соответственно. Наибольшую выгоду от нововведений, как ожидается, получат АЭС и угольные ТЭС, на которых традиционно поддерживается значительный запас топлива. Изменения в OATT были направлены системным оператором в комиссию в марте 2019 г. и вступают в действие «в силу закона», поскольку в срок до 5 августа 2019 г. FERC в отсутствие кворума*** не предприняла никаких действий в отношении документа, таким образом обеспечив его согласование по умолчанию.

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