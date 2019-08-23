Компания Chroma Color предлагает новые концентраты красителей для автомобильных проводов T1, T2, и T3

Автомобильной промышленности, постоянно совершенствующей двигатели и электрические компоненты своих автомобилей, требуются новые провода для новой электроники, которые должны выдерживать повышенные температуры. Учитывая эти требования, команда специалистов компании Chroma Color Corporation (США) разработала решения, которые соответствуют условиям эксплуатации в среде с высокими температурами.

Новые продукты предназначены для использования в термопластичных и сшиваемых компаундах, соответствующих требованиям ISO 6722 и рассчитанных на эксплуатацию при температурах 85 ºC, 105 ºC и 125 ºC. Концентраты красителей, рекомендуемые для использования с компаундами, рассчитанными на эксплуатацию при температуре 85 ºC, успешно прошли тестирование и продемонстрировали следующие результаты: минимальная термостойкость -70 минут при температуре до 200 ºC. Результаты тестирования концентратов, рекомендуемых для использования с компаундами, рассчитанными на эксплуатацию при температурах 105 ºC и 125 ºC: минимальная термостойкость - 150 минут при температуре 200 ºC. Термостойкость оценивалась путём испытания методом дегидрохлорирования (DHC).

Компания Chroma Color Corporation поставляет также концентраты красителей по специальному заказу, рецептура которых разрабатывается в соответствии с требованиями заказчика. Рекомендуемые степени разбавления: от 1% до 2%. Как правило, компания рекомендует потребителям проводить испытания концентратов, используемых в компаундах, с целью определения количества концентрата, необходимого для достижения желаемого цвета. Компания Chroma Color Corporation является ведущим поставщиком концентратов красителей и добавок высочайшего качества на протяжении более 50 лет. Объём продаж превышает 160 миллионов долларов США. Основные рынки сбыта: упаковочный бизнес, производство кабелей и проводов, строительный сектор, потребительские товары, медицинская техника, здравоохранение, садоводство, товары длительного пользования, санитарно-гигиеническая продукция, товары для отдыха и досуга, транспорт и многое другое.