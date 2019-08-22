Нижневартовский филиал компании "Россети Тюмень" отремонтировал 65 ЛЭП

Шестьдесят пять воздушных линий электропередачи 110 кВ, расположенных на территории Нижневартовского района, отремонтировали за весенне-летний период специалисты филиала «Нижневартовские электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго»).

Для повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики выполнили объемный комплекс мероприятий, в частности, переустановили на новый фундамент десять опор, ещё четыре фундамента усилили. Для обеспечения грозоустойчивости на ВЛ 110 кВ «Мачтовая – Истоминская» установили активные заземляющие устройства. На ВЛ 110 кВ «Восточный – Покамасовская» заменили 13 километров повреждённого провода. Кроме того, расчистили уже более 520 гектар охранных зон из 729 запланированных от дикорастущих кустарников и подлеска.



В этом году электромонтёры-линейщики продолжили монтаж на ВЛ птицезащитных устройств в зонах активности птиц. Практика показала, что в местах их установки гибель птиц от поражения электрическим током предотвращается почти на 100%, соответственно, снижается и аварийность линий электропередачи. Дополнительно к ранее установленным добавили еще 438 таких защитных элементов.



Поскольку многие участки линий электропередачи проходят вдоль автомобильных дорог, поэтому для сохранности опор в случае возможных дорожных происшествий и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на опасных участках трассы установили устройства дорожного ограждения.



Ремонт проведен и на тех ВЛ, что проходят вблизи водоёмов: сотрудники филиала укрепили берег в месте пересечения переходных опор ВЛ 110 кВ «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный» с протокой Мулка. А на опоре ВЛ 110 кВ «Кирьяновская-ГПП-7», подтопляемой во время паводков, установили устройство ледовой защиты.



Заметную помощь в ремонте персоналу филиала оказали бойцы нижневартовской бригады студенческого отряда «Энергетик». Они участвовали в обходах, помогали расчищать охранные зоны, ремонтировали сваи и красили опоры.