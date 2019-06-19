Осмотры ЛЭП специалисты Белгородэнерго проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» приступили к обследованию воздушных линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов. В распоряжение служб диагностики и линий электропередачи филиала поступили первые три квадрокоптера. Беспилотники оборудованы видеокамерами и обеспечивают дальность полета порядка 2 километров.

Новое оборудование приобретено для повышения эффективности плановых и аварийных осмотров линий электропередачи 35-110 кВ, так как без привлечения большого количества техники и персонала позволяет получить достоверные данные о техническом состоянии оборудования, точно спланировать работы по ремонтам, расчистке и расширению просек и обеспечить качественный контроль их выполнения.

Для управления аппаратами специальное обучение прошли восемь сотрудников Белгородэнерго. По словам начальника службы линий электропередачи Белгородэнерго Дмитрия Пятигора, облёт труднодоступных участков выполняется значительно быстрее обычных осмотров. После этого сами операторы БПЛА детально анализируют отснятый материал на предмет выявления дефектов оборудования, а специалисты службы ЛЭП намечают мероприятия по их устранению.

«Плановый мониторинг состояния линий проводится в комплексе. Мы проверяем состояние охранных зон, существующие габариты проводов, целостность изоляции, наклоны опор, состояние диспетчерских наименований и другие моменты», — отметил он.

При аварийных отключениях применение беспилотников позволяет на отключившейся линии оперативно определить место повреждения. В результате время выяснения причин неисправности снижается.