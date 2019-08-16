"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в первом полугодии направили на обеспечение экологической безопасности около 30 миллионов рублей

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 1 полугодии Программы обеспечения экологической безопасности, направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса. В нынешнем году компании выполняют в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) 48 природоохранных мероприятий. С начала года они уже направили на эти цели около 30 млн рублей.

Большое внимание в Программе уделяется обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики. На это направлены, в частности, технические мероприятия по замене масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, которые в отличие от маслонаполненного оборудования, пожаробезопасны, обладают повышенными показателями надежности и долговечности, более высокими техническими показателями.

На электросетевых объектах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводится замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Эта мера позволяет уменьшить зону вырубки просек (производится для предотвращения аварий, связанных с падением на линии электропередачи деревьев), а также защитить от воздействия электрического тока птиц. Кроме того, в 1 полугодии приобретено 9490 специальных птицезащитных устройств, которые устанавливаются на опорах воздушных линий для обеспечения безопасности объектов животного мира при передаче электроэнергии, а также для снижения аварийности в электросетевом комплексе, связанной с жизнедеятельностью птиц.

Продолжалась работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок, благоустройству и озеленению территории предприятий. С целью охраны и рационального использования водных ресурсов специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно проводили инструментальный контроль качества добываемых подземных и сточных вод.

Обустройство площадок для накопления отходов производства и потребления - одно из важных направлений природоохранной деятельности компаний. В 1 полугодии 2019 года приобретено 30 демеркуризационных наборов для оборудования мест накопления ртутьсодержащих ламп и 79 контейнеров для раздельного накопления отходов производства и потребления.

В январе-июне текущего года 99 руководителей и специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», ответственных за охрану окружающей среды, прошли обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами.

Реализация экологической политики - одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Обеспечивая надежность и экологическую безопасность производственной деятельности, стремясь рационально использовать природные энергетические ресурсы, компании вносят свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности в стране. В общей сложности в 2019 году они планируют направить на решение этих задач более 92 млн рублей