Руководители и специалисты подразделений технического контроллинга филиалов АО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Юга обсудили актуальные вопросы технологической деятельности

В Краснодаре на базе Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ) состоялось совещание руководителей и специалистов подразделений технического контроллинга региональных диспетчерских управлений операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга). В мероприятии принял участие директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев.

На совещании обсуждались основные направления деятельности технического контроллинга, в связи с утверждением Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и выходом ряда новых нормативных документов, устанавливающих единые требования к функционированию энергосистемы и взаимодействию субъектов электроэнергетики при осуществлении оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

Участники мероприятия подробно рассмотрели результаты анализа основных причин аварийности за первое полугодие 2019 года в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга). В операционной зоне ОДУ Юга на электростанциях, установленной мощностью 25 МВт и более и в электрических сетях 110 кВ и выше аварийность увеличилась незначительно – менее чем на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом, количество аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства, находящихся в эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» выросло на 48 %. Одной из основных причин аварий является низкая грозоупорность ВЛ 110 кВ в восточных и западных районах Ставропольского края. Аналогичная ситуация, связанная с низкой грозоупорностью наблюдается на ВЛ 110 кВ проходящих в предгорье Карачаево-Черкесской Республики и Республики Дагестан. По итогам обсуждения отмечена необходимость дальнейшего повышения эффективности работы подразделений технического контроллинга путем перехода на пообъектовый анализ причин аварийности.

Другими вопросами совещания стали итоги выполнения диспетчерскими центрами Системного оператора и субъектами электроэнергетики Требований по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередач, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.12.2018 № 1185, а также результаты мониторинга аварийных отключений ЛЭП из-за воздействия гололеда. По результатам обсуждения этих вопросов отмечена необходимость создания схем плавки гололеда на линиях электропередачи 110 кВ, проходящих в предгорных районах Дагестана.

Участники совещания также обсудили существующие недостатки в передаче оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях на объектах электроэнергетики, вопросы совершенствования взаимодействия подразделений технического контроллинга и актуальные задачи по выполнению диспетчерскими центрами планов подготовки и показателей готовности к работе в предстоящий отопительный сезон.

По итогам совещания принят ряд решений, направленных на повышение эффективности работы подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Юга.