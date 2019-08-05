Стартовал второй этап отбора заявок на субсидирование МСП при размещении на бирже

Заявки на предоставление субсидирования принимаются до 1 октября включительно. Перечень требуемых для подачи заявок на субсидию документов указан в Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам МСП, размещенных на фондовой бирже. Ознакомиться можно по ссылке.

Механизм субсидирования МСП для привлечения средств на фондовой бирже реализуется Минэкономразвития впервые. Первыми компаниями, отобранными для выдачи субсидии, стали Новосибирский завод резки металла, компании «Талан-Финанс» и «Брайт-Финанс».

Субсидии возместят компаниям расходы по выходу на биржу и по выплате купонного платежа (альтернатива льготному кредитованию). Реализация данного механизма позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства получить субсидию до 1,5 млн руб. в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере 70 % выплат по ставке купона по облигациям.

Таким образом, государство облегчает процедуру выпуска акций для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в приоритетных областях, позволяя эффективнее привлекать средства на рынке.

Благодаря функционированию нового механизма финансовой поддержки, Новосибирскому заводу резки металла, компаниям «Талан-Финанс» и «Брайт-Финанс» было выделено 1, 82 млн. рублей на размещение облигаций, а также Новосибирскому заводу резки металла и компании «Брайт-Финанс» до 4 млн. рублей на субсидирование купонного платежа. Выпуск облигаций позволит данным компаниям привлечь до 1,3 млрд. рублей на развитие собственных проектов.

Так, например, компания «Талан-Финанс» получит возможность направить полученные средства на запуск новых региональных строительных объектов по эскроу-счетам в соответствии с ФЗ № 214. Также субсидии, полученные компанией «Брайт-Финанс» пойдут на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на инвестирование в создание новых клубов под брендом «Брайт Фит».

Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса по выпуску акций и облигаций на фондовом рынке (652 Кб) Скачать