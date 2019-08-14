ЮЭСК развивает возобновляемую энергетику

АО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит в Группу РусГидро) реализует проект по строительству солнечной электростанции в селе Долиновка Мильковского района. В настоящей момент компания получила патент на «Устройство для автоматического подключения и переключения источников питания нагрузки для гибридных электростанций на базе фотоэлектрических модулей, аккумуляторных батарей и дизель-генераторной установки».



Получение охранного документа стало 4-м этапом выполнения опытно-конструкторской работы по разработке опытно-промышленного образца комбинированной блочно-транспортабельной электростанции.



В 2017 году по заказу АО «ЮЭСК» Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН (НИГТЦ ДВО РАН) занимался сбором и анализом данных о солнечной активности в селе Долиновка Мильковского района. Результаты подтвердили целесообразность использования возобновляемых источников энергии, и в селе будет построена пилотная солнечная станция, которая должна повысить надежность и эффективность энергоснабжения потребителей в этом населенном пункте.



В течение 2 лет велись работы по разработке технического проекта и конструкторской документации. В 2019 году предприятие приобретает необходимое оборудование: солнечные панели, инверторы, опорные конструкции для их дальнейшей установки на земельном участке в с. Долиновка.



Предполагается, что солнечная станция будет работать параллельно с дизельной электростанции (ДЭС-19) с.Долиновка. Современная технология позволит в дневные пиковые часы солнечной активности накапливать энергию в аккумуляторах, а ночью, во время минимальных нагрузок, выдавать её в электрическую сеть. Для корректной параллельной работы источников энергии будет установлено специальное программное обеспечение.



По словам исполнительного директора АО «ЮЭСК» Виктора МУРЗИНЦЕВА, эксплуатация СЭС позволит снизить удельный расход дизельного топлива и положительно отразится на окружающей среде за счёт снижения вредных выбросов в атмосферу.



К концу года планируется завершить строительство первой очереди солнечной электростанции мощностью 20 кВт. Дальнейшая реализация проекта запланирована до 2024 года с доведением мощности солнечной станции до 80 кВт, что позволит заместить дизельную генерацию в с. Долиновка около 15-20%.



На сегодняшний день электроэнергией потребителей села Долиновка, в котором проживает 330 человек, обеспечивает ДЭС, установленной мощности 563 кВт. Годовой расход дизельного топлива составляет 180 тонн.



Напомним, АО «ЮЭСК» - энергокомпания, использующая для выработки электроэнергии не только традиционный вид топлива – дизельное, но возобновляемые источники энергии – ветер и воду.