В Башкортостане началось строительство двух солнечных электростанций

Общая мощность Верхней и Нижней Бурзянской СЭС - 10 МВт. Инвестиции в этот проект составят порядка 1 млрд рублей. Введение сооружений в эксплуатацию позволит повысить надежность энергоснабжения в районе, обеспечивать электричеством социальные объекты даже при технических работах и аварийных ситуациях на линиях электропередачи.

Напомним, что в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и группой компаний «Хевел», которая занимается строительством СЭС. Это предприятие – профессионал в области строительства объектов солнечной электроэнергии. В частности, в Башкирии «Хевел» реализовало три инвестиционных проекта, введя в эксплуатацию Бурибаевскую СЭС в Хайбуллинском районе мощностью 20 МВт, Бугульчанскую СЭС в Куюргазинском районе мощностью 15 МВт и Исянгуловскую СЭС в Зианчуринском районе мощностью 9 МВт. Общий объем инвестиций в строительство этих объектов составил около 5 млрд рублей.

Завершить строительство первой Бурзянской СЭС планируется в конце этого года, а ввести объект в полную эксплуатацию – в 2020-м.

Не исключено, что группа компаний «Хевел» продолжит строительство электростанций на территории республики. В планах – строительство четырех сетевых солнечных электростанций на юге региона.



on.rbsmi.ru