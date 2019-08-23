 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

В Башкортостане началось строительство двух солнечных электростанций

В Башкортостане началось строительство двух солнечных электростанций

23 августа 2019, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЭС, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

223 просмотра

Общая мощность Верхней и Нижней Бурзянской СЭС - 10 МВт. Инвестиции в этот проект составят порядка 1 млрд рублей. Введение сооружений в эксплуатацию позволит повысить надежность энергоснабжения в районе, обеспечивать электричеством социальные объекты даже при технических работах и аварийных ситуациях на линиях электропередачи.

Напомним, что в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и группой компаний «Хевел», которая занимается строительством СЭС. Это предприятие – профессионал в области строительства объектов солнечной электроэнергии. В частности, в Башкирии «Хевел» реализовало три инвестиционных проекта, введя в эксплуатацию Бурибаевскую СЭС в Хайбуллинском районе мощностью 20 МВт, Бугульчанскую СЭС в Куюргазинском районе мощностью 15 МВт и Исянгуловскую СЭС в Зианчуринском районе мощностью 9 МВт. Общий объем инвестиций в строительство этих объектов составил около 5 млрд рублей.

Завершить строительство первой Бурзянской СЭС планируется в конце этого года, а ввести объект в полную эксплуатацию – в 2020-м.
Не исключено, что группа компаний «Хевел» продолжит строительство электростанций на территории республики. В планах – строительство четырех сетевых солнечных электростанций на юге региона.
 

on.rbsmi.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Самарской области проведут интернет к социальным объектам во всех селах
Корпорация МСП поддержит восемь бизнес-проектов в Челябинской области
В Правительство РФ внесен проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка в срок до 2023 года
Правительство выделило 2,2 млрд руб. на развитие атомного энергопромышленного комплекса
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно