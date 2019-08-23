В отдаленные села Ширинского района приходит высокоскоростной интернет

Хорошие новости ожидают жителей нескольких удаленных сел Ширинского района Хакасии – вскоре там появится высокоскоростной интернет. Изменения затронут Ворота, Джирим, Ефремкино, Черное Озеро и Коммунар.

Как рассказал начальник линейно-технического цеха компании-провайдера, Виталий Якушин, в эти деревни планируется проложить высокоскоростной оптико-волоконный кабель в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Согласно положениям проекта, социально-значимые объекты поселений – школы, больницы, ФАПы, здания администраций – должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. А построенная для этих целей инфраструктура позволит подключать к мировой паутине и других абонентов, в том числе частные дома. Оптико-волоконные соединения теоретически позволят добиться скорости до 100 мегабит в секунду, что в большинстве случаев достаточно.

По плану, первыми получат доступ к сети жители Ворот и Джирима – туда проведут подземный кабель протяженностью около 65 километров, до конца года подключат Черное Озеро и Ефремкино. Самая сложная часть проекта – подвести сеть к Коммунару, подземным способом это не везде представляется возможным из-за сложного рельефа и каменистого грунта. И все же задача решаема, в компании всерьез настроены на то, чтобы завершить проект как можно скорее. На данный момент в горняцком поселке доступен только мобильный интернет не самой высокой скорости, нововведения позволят подключать в том числе и домовладения на скорости до 8 мегабит в секунду. По поводу тарифной политики предполагается, что цены будут примерно на том же уровне, что и в Шира.

Что же касается непосредственно райцентра, здесь высокоскоростным подключением вскоре снабдят школу № 18 и здание сельсовета – больница была подключена еще в прошлом году.

В настоящее время активно тестируется новая технология предоставления интернета – радиозона. Она позволяет подключать дома к сети беспроводным способом – для этого должен быть только роутер и специальная антенна, которую предоставит организация. Компания начнёт активно продвигать свои услуги в том числе в частном секторе – пока технология тестируется в районе выезда из Шира в сторону Туима и на месте старого аэропорта, полноценный запуск на других территориях ожидается позже. Кроме того, радиозоны позволят увеличить и качество интернет соединения – использующаяся сейчас технология передачи байтов по телефонным проводам не может обеспечить качественный бесперебойный доступ к интернету из-за помех. Радиозоны лишены подобного недостатка, что позволит значительно повысить надежность.

19rus.info