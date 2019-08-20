Компания "Россети Московский регион" реализовала арт-проект на трансформаторных подстанциях Подмосковья

Компания «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК) впервые в своей истории реализовала проект по нанесению художественных рисунков на поверхности трансформаторных подстанций на территории Подмосковья. Компания совместно с группой российских стрит-арт художников посвятила проект многолетней истории народных промыслов России.

На территории Московской области были отобраны 10 подстанций, расположенных вдоль одного из самых живописных шоссе, - Рублево-Успенского. Это один из наиболее древних трактов - более 700 лет назад появилась дорога, связавшая Москву с западными поселениями.

Каждая из работ на подстанциях стала своеобразным переосмыслением традиционных мотивов русских народных промыслов и производств. В проекте художниками были использованы узнаваемые элементы декоративной росписи, веками применявшиеся цвета для фонов и оформительские приемы, которые использовали ранее мастера.

Художественное оформление шести подстанций посвящено производствам – вологодскому кружеву, павлопосадским платкам, резьбе по дереву, дымковской игрушке, остальные четыре – хохломской, городецкой, жостовской, ракульской росписям. Яркие здания подстанций составили единую композицию, призывающую напомнить основы русской школы декоративной росписи и традиции художественных производств. При этом работы не являются точными копиями каких-либо рисунков или изделий, каждая деталь авторски обыграна художниками, принимавшими участие в проекте.

Основной задачей проекта стало создание для жителей Московского региона и туристов коллекции из подстанций-«шкатулок», расписанных в традиционных русских узорах. Автором концептуальной разработки выступил художник Павел Мокич, реализовывали проект стрит-арт художники и граффити-райтеры: Стас С, Эд, Кoster.

Компания «Россети Московский регион» ранее реализовывала стрит-арт проекты на зданиях своих подстанций в Москве, однако в 2019 году впервые произвела художественную покраску в Московской области. Отметим, что в Подмосковье расположены свыше 20 тыс. аналогичных объектов компании. По итогам реализации проекта и на основе отзывов жителей компания намерена оценить возможность привлечения стрит-арт художников для воплощения тематических художественных замыслов на других своих инфраструктурных объектах в Московской области.