"Мессенджеры и чат-боты на службе отдела продаж. Как оптимизировать работу при помощи digital-инструментов"

Такой мастер-класс проведет основатель и CEO Chatforma.com Роман Горобченко на ежегодной практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

В программе мастер-класса:

что такое современный мессенджер маркетинг, или где сегодня клиенты,

построение воронки продаж и удержание клиентов, с помощью чат-ботов,

сегментация клиентов и увеличение конверсии продаж через чат-ботов,

как чат-бот снижает стоимость лида,

как чат-бот коммуницирует с текущими клиентами и увеличивает выручку в разы,

как чат-бот автоматизирует повторяющиеся действия и экономит человека-часы,

кейсы внедрения чат-ботов.

Дополнительно: примеры внутренней оптимизации процессов в компании через чат-ботов.

Роман Горобченко

Основатель и CEO Chatforma.com

Оптимизация процессов управления, современное масштабирование и быстрый запуск новых проектов.

Основатель и CEO Chatforma.com

9 лет управления онлайн-проектами.

Вывод новых продуктов и проектных решений на рынки ОАЭ, ЮВА, США и Северной Европы.

Конференция «Продажи» проходит ежегодно и собирает владельцев и генеральных директоров, коммерческих директоров и начальников отделов продаж компаний, работающих в В2В-секторе со всей России и стран СНГ. Три дня. Практическиедоклады от ведущих экспертов в области управления продажами, таких как Тимур Асланов, Анна Бочарова, Михаил Графский, Елена Жданова, Инга Орлова, Альберт Тютин, Андрей Кулинич, Владимир Козлов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

#prodazhi2019