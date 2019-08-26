"Мессенджеры и чат-боты на службе отдела продаж. Как оптимизировать работу при помощи digital-инструментов"

Узнайте больше о полимерной промышленности
26 августа 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПРОДАЖИ-2019
Такой мастер-класс проведет основатель и CEO Chatforma.com Роман Горобченко на ежегодной практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.
В программе мастер-класса:
Роман Горобченко
Конференция «Продажи» проходит ежегодно и собирает владельцев и генеральных директоров, коммерческих директоров и начальников отделов продаж компаний, работающих в В2В-секторе со всей России и стран СНГ. Три дня. Практическиедоклады от ведущих экспертов в области управления продажами, таких как Тимур Асланов, Анна Бочарова, Михаил Графский, Елена Жданова, Инга Орлова, Альберт Тютин, Андрей Кулинич, Владимир Козлов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.
И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.
Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)
Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.