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Мероприятия

"Мессенджеры и чат-боты на службе отдела продаж. Как оптимизировать работу при помощи digital-инструментов"

Мессенджеры и чат-боты на службе отдела продаж. Как оптимизировать работу при помощи digital-инструментов

26 августа 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПРОДАЖИ-2019

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Такой мастер-класс проведет основатель и CEO Chatforma.com Роман Горобченко на ежегодной практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

В программе мастер-класса:

  • что такое современный мессенджер маркетинг, или где сегодня клиенты,
  • построение воронки продаж и удержание клиентов, с помощью чат-ботов,
  • сегментация клиентов и увеличение конверсии продаж через чат-ботов,
  • как чат-бот снижает стоимость лида,
  • как чат-бот коммуницирует с текущими клиентами и увеличивает выручку в разы,
  • как чат-бот автоматизирует повторяющиеся действия и экономит человека-часы,
  • кейсы внедрения чат-ботов.
  • Дополнительно: примеры внутренней оптимизации процессов в компании через чат-ботов.

Роман Горобченко

  • Основатель и CEO Chatforma.com
  • Оптимизация процессов управления, современное масштабирование и быстрый запуск новых проектов.
  • Основатель и CEO Chatforma.com
  • 9 лет управления онлайн-проектами.
  • Вывод новых продуктов и проектных решений на рынки ОАЭ, ЮВА, США и Северной Европы.

Конференция «Продажи» проходит ежегодно и собирает владельцев и генеральных директоров, коммерческих директоров и начальников отделов продаж компаний, работающих в В2В-секторе со всей России и стран СНГ. Три дня. Практическиедоклады от ведущих экспертов в области управления продажами, таких как Тимур Асланов, Анна Бочарова, Михаил Графский, Елена Жданова, Инга Орлова, Альберт Тютин, Андрей Кулинич, Владимир Козлов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

#prodazhi2019

Компания: Имидж-Медиа

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