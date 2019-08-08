"Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" устанавливает интеллектуальные приборы учета электроэнергии

Совершенствование системы учета электроэнергии – одно из основных направлений работы «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» в рамках борьбы с потерями электроэнергии. В тех населенных пунктах, где проблема незаконного потребления электроэнергии стоит особо остро, энергетики внедряют автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ). Система позволяет отслеживать потребление электроэнергии в режиме онлайн и предотвращать хищения энергоресурсов.

В настоящее время энергетики реализуют проект по установке высоковольтных пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии на воздушных линиях 6-10 кВ с дистанционной передачей данных. ПКУ устанавливаются на границе балансовой принадлежности с потребителями – юридическими лицами. Высоковольтные приборы учета не только регистрируют фактически потребляемую электроэнергию, но и определяют параметры качества электрического тока, фиксируют аварийные отключения, предотвращают хищения электроэнергии.

До конца года высоковольтные ПКУ будут установлены в Завьяловском и Воткинском районах республики. Всего будет установлен 31 высоковольтный ПКУ. Проект оценивается почти в 11 миллионов рублей.

Внедрение приборов учета с дистанционной передачей данных удобно не только энергетикам, но и потребителям. После их установки юридическим лицам нет необходимости ежемесячно передавать показания счетчика, регулярно допускать энергетиков для проверки и снятия показаний приборов учета. Кроме того, счетчики являются собственностью ресурсоснабжающей организации, а значит, с потребителей снимаются обязанности по их обслуживанию, ремонту, замене и поверке.

Установка интеллектуальных счетчиков с расщепленной архитектурой на опорах позволяет, в том числе, исключить возможность вмешательства в работу прибора учета или в схему учета электроэнергии с целью снижения учитываемого счетчиком расхода потребляемой электроэнергии и схему энергоснабжения объекта с целью потребления электроэнергии помимо прибора учета. Таким образом, обновленная система учета оказывается эффективна в борьбе с энерговорами, действия которых наносят урон надежному и качественному электроснабжению.