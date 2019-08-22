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Модернизация

"Ростелеком" устанавливает систему видеонаблюдения на набережной Ангарска

Ростелеком устанавливает систему видеонаблюдения на набережной Ангарска

26 августа 2019, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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«Ростелеком» заканчивает монтаж и готовит к сдаче систему видеонаблюдения на недавно построенной набережной в Ангарске – крупнейшем промышленном городе Иркутской области. Под перекрестный обзор 50 видеокамер попадает территория зоны отдыха и проведения массовых городских мероприятий.

Видеозаписи в режиме реального времени будут передаться операторам дежурной части муниципального управления МВД России «Ангарское» и в мобильный комплекс оповещения «Безопасный город». По словам специалистов, наблюдение позволит установить дистанционный контроль на этой территории и увеличит скорость реагирования соответствующих служб, так как сигнал о возможном правонарушении будет транслироваться на их мониторы в онлайн-режиме.

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Обустройство набережной Ангарска видеокамерами – это начало полезного проекта. Система видеонаблюдения не только обеспечит безопасность горожан, но и поможет следить за качеством благоустройства города. С ее помощью, например, можно вести мониторинг состояния улиц, дворов, детских площадок, проверять качество уборки мусора».

При установке оборудования специалисты «Ростелекома» учли особенности городской архитектуры, поэтому оно органично вписалось в общий стиль набережной Ангарска. При этом повредить камеры практически невозможно – они установлены высоко, чтобы в том числе уберечь их от вандалов.

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа:

«Историческое для территории событие —  открытие набережной — состоится 29 сентября. Набережная — мечта многих поколений горожан, так как Ангарск находится в междуречье Ангары и Китоя, и до этого времени никогда не имел организованного выхода к воде. Теперь здесь появятся зоны для прогулок, отдыха, семикилометровый маршрут со специальной резиновой беговой дорожкой. Это будет местом притяжения тысяч горожан и гостей города. И очень важно, чтобы оно было не только комфортным, но и безопасным».

На сегодняшний день видеонаблюдение – одно из самых распространенных и эффективных средств обеспечения безопасности жителей. По данным МВД по Иркутской области, установка видеокамер снижает количество правонарушений вдвое. Возможности системы видеонаблюдения позволяют использовать ее и для маркетинговой аналитики: пиковые нагрузки по проходимости людей в определенные дни недели/месяца и часы суток, места наиболее массовых гуляний людей. Эти данные пригодятся в дальнейшем при планировании городского ландшафта и проведении масштабных праздников.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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