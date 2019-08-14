В России впервые пройдет выставка международного формата Light+Building

Interlight 2018 Interlight 2018 Interlight 2018

В этом году Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia впервые пройдет в международном формате Light+Building.

Обновление проекта началось в 2018 году со слоганом «Больше чем свет». С этого года, помимо традиционно обширной экспозиции освещения, на выставке будут представлены технологии автоматизации зданий, решения для «умного дома» и «умного города», электротехника и системы безопасности.

Теперь выставка объединяет в себе все технологии, необходимые для построения современных комфортных и энергоэффективных объектов.

Поменялись даты: выставка пройдет раньше, чем в прошлые годы, – 10-13 сентября 2019 года. Это предоставляет экспонентам больше возможностей для детальной проработки заключенных договоренностей в рамках выставочного проекта.

Для демонстрации технологий автоматизации зданий на площадке выставки будет работать интерактивная тренд-зона Smart Cube. Она будет разделена на две части: жилая – в ней будет показана «умная» квартира и зона коммерческой недвижимости, включающая в себя торговый зал, склад и школу, оснащенные «умными» технологиями (при поддержке технологии AWADA от VARTON).

Впервые на выставке будет представлен объединенный стенд Технопарка «Сколково»: свою продукцию покажут 10 резидентов.

В рамках деловой программы также пройдет несколько мероприятий, посвященных технологиями автоматизации:

12 сентября пройдет Intersec Forum Russia-2019, посвященный автоматизации зданий и интегрированным системам безопасности. Партнером форума выступит Günsan Elektrik. На протяжении всех 4-х дней работы выставки будет работать масштабная образовательная площадка «Электротехническая Академия», где пройдут дискуссии по тематике электротехники и технологий «умного дома». Стратегическим партнером площадки традиционно выступит IEK GROUP.

Генеральным партнером выставки выступает Международная светотехническая организация МСК «БЛ ГРУПП».

В этом году в выставке примет участие более 400 компаний из 22 стран: Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Кыргызстана, Нидерландов, Польши, Португалии, РФ, Таиланда, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Японии, а также Китая, Тайваня и Гонконга.