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Происшествия

Крыша нижневартовской пятиэтажки вспыхнула из-за короткого замыкания

Крыша нижневартовской пятиэтажки вспыхнула из-за короткого замыкания

27 августа 2019, 13:40
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Виной всему аварийная проводка. МЧС назвало причину крупного пожара в жилом доме в Нижневартовске. ЧП случилось в начале июля. На улице Спортивная загорелась крыша пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 840 квадратных метров. В здании находилось почти 70 человек, в том числе дети. Всех их удалось эвакуировать.

Выдвигались разные версии причин возгорания, но исследования показали, что проводка в доме была далека от идеального состояния. Эксперты подтвердили короткое замыкание. Как сообщили в окружном управлении МЧС, из-за сильных повреждений установить кому принадлежал загоревшийся провод и кто виноват невозможно.

Стоит отметить, что сейчас пострадавшим вартовчанам оказывают финансовую помощь. Из резервного фонда погорельцам выделили 15 миллионов рублей.

ugra-tv.ru

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