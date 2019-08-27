Крыша нижневартовской пятиэтажки вспыхнула из-за короткого замыкания

Виной всему аварийная проводка. МЧС назвало причину крупного пожара в жилом доме в Нижневартовске. ЧП случилось в начале июля. На улице Спортивная загорелась крыша пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 840 квадратных метров. В здании находилось почти 70 человек, в том числе дети. Всех их удалось эвакуировать.

Выдвигались разные версии причин возгорания, но исследования показали, что проводка в доме была далека от идеального состояния. Эксперты подтвердили короткое замыкание. Как сообщили в окружном управлении МЧС, из-за сильных повреждений установить кому принадлежал загоревшийся провод и кто виноват невозможно.

Стоит отметить, что сейчас пострадавшим вартовчанам оказывают финансовую помощь. Из резервного фонда погорельцам выделили 15 миллионов рублей.

ugra-tv.ru