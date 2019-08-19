"Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" обсудили перспективы сотрудничества с ассоциацией "Честная позиция" на рабочей встрече с Владимиром Кашкиным

26 августа состоялась встреча завода «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» в лице Ольги Друговой и Дарьи Кобец с представителями ассоциации «Честная позиция» Кашкиным Владимиром и Самариным Кириллом.

В мае 2019 года Владимир Кашкин лично посещал производстве и высоко оценил лабораторные мощности, позволяющие вести входной и выходной контроль. "Мы давно знакомы с Ассциацией и разделяем все принципы работы заложенные в хартии, однако получить возможность принять активное участие в работе ассоциации нам удалось только сейчас" - прокомментировала встречу директор по маркетингу «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» Дарья Кобец.

«Мы неоднократно обсуждали проблемы с которыми сталкиваются производители ПВХ и искали возможность взаимодействия для изменения ситуации на рынке, поскольку убеждены, что честный открытый диалог между игроками будет имеет только положительный эффект для всех его участников. Поэтому на приглашение стать членом Ассоциации «Честная позиция» мы ответили утвердительным «да». Мы работаем в строгом соответствии с законодательством и являемся абсолютно белой компанией, так как являемся градообразующим предприятием и за нами ведется пристальный надзор всех контролирующих органов. Вступление в ассоциацию лишь еще одно доказательство нашего подхода к ведению бизнеса и видения в целом» - сообщила коммерческий директор «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» в лице Ольга Другова.

В рамках встречи обсуждался обмен внутренней информацией о ценообразовании, экономике производственного процесса, возможности использования лабораторных мощностей производств «Полимерпласт» и «Полимерхолдинга» для проведения независимого анализа материалов.