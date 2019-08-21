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Модернизация

"Россети Кубань" завершила ремонт девяти крупных питающих центров на юго-западе края

Россети Кубань завершила ремонт девяти крупных питающих центров на юго-западе края

27 августа 2019, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы выполнили комплексный ремонт девяти важных питающих подстанций, отремонтировали более 80 км высоковольтных линий электропередачи, заменили порядка 40 опор ЛЭП.

Также энергетики выполнили замену свыше 5 тысяч изоляторов, 29 км провода и девять километров грозозащитного троса. Провели расчистку 58 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ. Общая стоимость работ составила более 46 млн рублей.

– Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. – В процессе работы мы формировали график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона.

Компания: Россети Кубань

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