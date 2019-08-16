"Россети Янтарь" продолжают осуществлять реконструкцию электросетевого комплекса Республики Дагестан

Специалисты «Россети Янтарь» продолжают выполнять комплекс работ по капитальному ремонту электрических сетей Кизляра. За полтора месяца калининградские энергетики выполнили замену 191 опоры воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, а также почти 11 километров голого провода на самонесущий изолированный провод. Основной целью всех мероприятий является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Кизляра, социально-экономическое развитие территории.



Масштабные работы предполагают плановые отключения электроэнергии, но местные жители относятся к этому с пониманием, ведь реконструкция электросетевого комплекса Республики Дагестан позволит свести количество технологических нарушений до минимума.



Напомним, работы выполняются по распоряжению генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в рамках продолжения всероссийских учений энергетиков на Северном Кавказе. Специалисты «Россети Янтарь» в течение пяти лет будут оказывать поддержку коллегам из Дагестана в реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей.