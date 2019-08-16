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Модернизация

"Россети Янтарь" продолжают осуществлять реконструкцию электросетевого комплекса Республики Дагестан

Россети Янтарь продолжают осуществлять реконструкцию электросетевого комплекса Республики Дагестан

27 августа 2019, 14:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Янтарьэнерго, Россети-Янтарь

Специалисты «Россети Янтарь» продолжают выполнять комплекс работ по капитальному ремонту электрических сетей Кизляра. За полтора месяца калининградские энергетики выполнили замену 191 опоры воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, а также почти 11 километров голого провода на самонесущий изолированный провод. Основной целью всех мероприятий является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Кизляра, социально-экономическое развитие территории. 

Масштабные работы предполагают плановые отключения электроэнергии, но местные жители относятся к этому с пониманием, ведь реконструкция электросетевого комплекса Республики Дагестан позволит свести количество технологических нарушений до минимума. 

Напомним, работы выполняются по распоряжению генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в рамках продолжения всероссийских учений энергетиков на Северном Кавказе. Специалисты «Россети Янтарь» в течение пяти лет будут оказывать поддержку коллегам из Дагестана в реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей. 

Компания: Россети Янтарь

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