Заключен контракт на строительство первой ГАЭС в Персидском заливе

Управление по электричеству и водоснабжению Дубая (DEWA) заключило с консорциумом Strabag Dubai LLC, Strabag AG, Andritz Hydro и Ozkar контракт стоимостью $ 390 млн на строительство ГАЭС вблизи г. Хатта. Проект – часть комплексного плана развития г. Хатта, разработанного шейхом Мохаммедом ибн Рашид Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, губернатором Дубая.

Проект ГАЭС установленной мощностью 250 МВт – первый в своем роде в Персидском заливе. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на февраль 2024 г., планируемый срок эксплуатации – до 80 лет. Консультантом проекта выступает Electricite de France (EDF). Вода, используемая ГАЭС, будет хранится в верхнем резервуаре, расположенном на горе. Для закачки воды в верхний резервуар будет использована электроэнергия солнечного парка Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Ожидаемая эффективность цикла производства и хранения энергии – порядка 80%, время отклика ГАЭС – около 90 секунд. Этот стратегический проект позволит диверсифицировать энергетический баланс, поддержать экономическое, социальное и экологическое развитие г. Хатта, а также выполнить программу Dubai Clean Energy 2050, предполагающую к 2050 г. достижение 75% от общей выработки в Дубае за счет «чистой» электроэнергии. Помимо этого, проект призван обеспечить граждан ОАЭ рабочими местами в сфере электроэнергетики и промышленного туризма.

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