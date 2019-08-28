Два горных предприятия Дальнего Востока получат федеральную субсидию на строительство инфраструктуры

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. На подкомиссию были вынесены заявки инвесторов, которые претендуют на получение денег из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

«Эти месторождения были открыты давно, но десятилетиями не разрабатывались. Их нужно включить в экономический оборот, создать дополнительные рабочие места», - подчеркнул вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Субсидию в 861 млн руб. получит горно-обогатительное предприятие Правоурмийского оловорудного месторождения в Хабаровском крае (ПАО Селигдар). Деньги будут выделены в 2021 г. на строительство автомобильной технологической дороги от поселка Сулук до предприятия. Предприятие – это комплекс по производству олова в концентрате, который в технологическом отношении и по показателям эффективности сопоставим с ведущими мировыми производствами. К 2024 г., когда предприятие выйдет на полную мощность, на нём будет производиться до 4,5 тыс. т олова в концентрате (а также 150 т вольфрама и 1,4 тыс. т меди в концентрате). На предприятии получат работу более 800 человек.

Прорабатывается вопрос выделения субсидии проекту строительства горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения Наседкино в Забайкальском крае (компания «Мангазея Золото»). 763 млн руб. необходимы на реконструкцию РУ 110 кВ ПС 110 кВ Верхняя Давенда и строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 54 км и ПС110/6 кВ. Горно-перерабатывающее предприятие будет перерабатывать 1 млн т руды и добывать до 3 т золота. На проектную мощность предприятие выйдет до конца 2020 г. На предприятии будут работать 558 сотрудников.

«Инвесторы вкладывают деньги в стройку предприятия, создают рабочие места, а мы – как государство – даем субсидию на строительство «дорогой инфраструктуры», которые они сами не потянут. Реализация двух проектов в Забайкальском и Хабаровском краях окажут значительный положительный социально-экономический эффект. Только таким проектам мы и оказываем поддержку», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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