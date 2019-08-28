Новый спорткомплекс с бассейном появится в Металлострое

Власти Северной столицы одобрили передачу участка в поселке Металлострой Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома. На этой земле будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной.

Согласно проекту данная новостройка в Колпинском районе будет состоять из 3 блоков. Первый из них – это одноэтажное здание с закрытой ледовой ареной. Второй - блок спортивных залов и вспомогательных помещений. Еще одна часть ФОКа - это двухэтажное помещение с бассейном, фойе, административными и вспомогательными комнатами. Благодаря этому, в комплексе можно будет заниматься самыми разными видами спорта: хоккеем и фигурным катанием, плаванием, мини-футболом, баскетболом, волейболом и силовой подготовкой.

Как сообщили в городском Комитете по инвестициям, срок строительства этого объекта недвижимости в Санкт-Петербурге и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях – 48 месяцев. Возведение спорткомплекса будет осуществляться инвестором в рамках реализации социальной программы «Газпром-детям».

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