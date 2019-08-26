"Россети Московский регион" выдали мощность Дворцу водных видов спорта в Лужниках
 
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Модернизация

"Россети Московский регион" выдали мощность Дворцу водных видов спорта в Лужниках

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией Дворец водных видов спорта в Лужниках. Все оборудование и технологии соответствуют высоким требованиям к надежности электроснабжения.

Энергетики построили три трансформаторных подстанции 10 кВ и два соединительных пункта 20 кВ.  Электроустановки оснащены надежным, современным оборудованием – выключателями с применением микропроцессорных устройств  защиты  и  автоматики  и  обеспечением  телемеханизации  и телеуправления.

Проложено 98 кабельных линий напряжением 0,4 кВ и 38 кабельных линий напряжением 20 кВ из сшитого полиэтилена. Максимальная присоединенная мощность составила  7 659 кВт. Объект отнесен к  I категории надежности электроснабжения, что не допускает перерыва в его электроснабжении.

Дворец водных видов спорта смогут посещать до 10 тысяч человек в день. Здание площадью 50,7 тыс. кв. метров насчитывает шесть этажей. В нем расположатся 50-метровый бассейн и два бассейна по 25 метров, а также аквапарк с 9 горками, термованны с возможностью выплыть на улицу, оздоровительный комплекс с банями, соляной пещерой, ледяным фонтаном и душевой аллеей.

Годом ранее в Лужниках компания обеспечила электроэнергией другой знаковый спортивный объект столицы - Дворец художественной гимнастики Ирины Винер. Присоединенная мощность составила свыше 1,9 МВт.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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