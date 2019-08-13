"Россети Северный Кавказ" обеспечат работу объекта "зеленой энергетики" на Ставрополье

Компания «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Ставропольэнерго» выполнит технологическое присоединение ветряной электростанции, которую построит АО «ВетроОГК» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Суммарный объем максимальной мощности объекта «зеленой энергетики» c установкой 24 ветрогенераторов составит 60 МВт.



В настоящее время специалистами "Россети Северный Кавказ" прорабатываются технические мероприятия для осуществления технологического присоединения энергетических установок к электрическим сетям компании. После этого для выполнения данного технологического присоединения ставропольские энергетики построят воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ с установкой опор и подвесов провода от линии Новоалександровская - Красная Заря до ПС 110 кВ «Виноградная» общей протяженностью почти три километра.



Планируется, что ветряные электростанции появятся и в других районах Ставрополья - Кочубеевском, Шпаковском, Петровском, Труновском и Грачевском, а также в Кисловодске. Все работы энергетиков проходят при согласовании с органами власти региона.