"Россети Северный Кавказ" обеспечат работу объекта "зеленой энергетики" на Ставрополье
 
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Модернизация

"Россети Северный Кавказ" обеспечат работу объекта "зеленой энергетики" на Ставрополье

Компания «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Ставропольэнерго» выполнит технологическое присоединение ветряной электростанции, которую построит АО «ВетроОГК» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Суммарный объем максимальной мощности объекта «зеленой энергетики» c установкой 24 ветрогенераторов составит  60 МВт. 

В настоящее время специалистами "Россети Северный Кавказ" прорабатываются технические мероприятия для осуществления технологического присоединения энергетических установок к электрическим сетям компании. После этого для выполнения данного технологического присоединения ставропольские энергетики построят воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ с установкой опор и подвесов провода от линии  Новоалександровская - Красная Заря до ПС 110 кВ «Виноградная» общей протяженностью почти  три  километра.

Планируется, что ветряные электростанции появятся и в других районах Ставрополья - Кочубеевском, Шпаковском, Петровском, Труновском и Грачевском, а также в Кисловодске. Все работы энергетиков проходят при согласовании с органами власти региона.

Компания: Россети Северный Кавказ

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