Димитровградский арматурный завод планирует стать резидентом ТОСЭР

В администрацию города поступила заявка от ООО «Димитровградский арматурный завод» на заключение соглашения с целью реализовать на территории ТОСЭР инвестпроект «Создание производства линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом».

В рамках проекта будет создано 52 новых постоянных рабочих места, 31 из которых – в первый год работы. Производство изделий планируется организовать на арендуемых площадях индустриального парка «ДИП Мастер». Администрация города считает, что проект по всем показателям инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть рекомендован к реализации. Это позволит организовать эффективную работу предприятия и максимально удовлетворить потребителей качественной продукцией. В настоящее время он проходит согласование на региональном уровне. В случае положительного заключения начало производства запланировано в декабре 2019 года.

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