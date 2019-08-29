Димитровградский арматурный завод планирует стать резидентом ТОСЭР
 
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Инвестиции (проекты)

Димитровградский арматурный завод планирует стать резидентом ТОСЭР

Димитровградский арматурный завод планирует стать резидентом ТОСЭР

29 августа 2019, 16:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИП МАСТЕР
Отрасль: Электротехника 

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В администрацию города поступила заявка от ООО «Димитровградский арматурный завод» на заключение соглашения с целью реализовать на территории ТОСЭР инвестпроект «Создание производства линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом».

В рамках проекта будет создано 52 новых постоянных рабочих места, 31 из которых – в первый год работы. Производство изделий планируется организовать на арендуемых площадях индустриального парка «ДИП Мастер». Администрация города считает, что проект по всем показателям инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть рекомендован к реализации. Это позволит организовать эффективную работу предприятия и максимально удовлетворить потребителей качественной продукцией. В настоящее время он проходит согласование на региональном уровне. В случае положительного заключения начало производства запланировано в декабре 2019 года.

media73.ru

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