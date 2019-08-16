Энергетики "Россетей" в Челябинске введут в эксплуатацию сеть электрозарядных станций

31 августа‬ в Челябинске начнёт свою работу сеть электрозарядных станций для электромобилей (ЭЗС). ‬‬В торжественном мероприятии открытия сети ЭЗС примут участие Министр энергетики РФ Александр Новак, врио Губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, а также ряд почетных гостей.

Идя навстречу пожеланиям жителей Челябинской области, энергетики компании «Россети Урал» введут в эксплуатацию ЭЗС в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Это первая сеть ЭЗС на Урале, которая начнёт функционировать в городе, в непосредственной близости к жилым микрорайонам.

В настоящее время на энергообъектах завершаются пусконаладочные работы. Установленные электрозарядные станции Enel X и «Фора» экологичны, соответствуют всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов.

Энергетики группы компаний «Россети» откликнулись на социальный заказ, сформулированный жителями Челябинска на Международной промышленной выставке «Иннопром 2019», активно поддержав инициативу врио Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Создание сети электрозарядных станций в Челябинске стало логичным продолжением реализации масштабного проекта группы компаний «Россети» - Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, в рамках которой планируется сформировать сеть зарядных станций и, тем самым, создать условия для широкомасштабного внедрения всех видов электротранспорта на территории Российской Федерации.

«Россети» системно развивают зарядную инфраструктуру для электротранспорта, реализуя собственную программу в регионах страны.

Энергетики компании «Россети Урал» активно включились в реализацию проекта. Вместе с ЭЗС г. Челябинска, общее количество зарядных станций компании «Россети Урал» на Среднем, Южном Урале и в Пермском крае на сегодня насчитывает 21 объект для зарядки электромобилей. И в ближайшие годы сеть ЭЗС будет расширяться. Энергетики планируют установить также станции на федеральных трассах для использования электротранспорта при переездах между городами областного значения.

Напомним, что это не первые ЭЗС, которые появились в Челябинской области. В центре Челябинска первая электрозаправка заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 года энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» установили на территории Челябинской области еще три электрозарядные станции: на трассе «Екатеринбург – Челябинск», в г. Южноуральске, а также на трассе «Челябинск - Магнитогорск».