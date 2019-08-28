Игорь Маковский: "Обеспечение электроснабжения образовательных учреждений мы рассматриваем как важнейшую социальную функцию"

Специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии нового учебного года завершили технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям целого ряда крупных образовательных учреждений школьного и дошкольного образования в регионах своей деятельности (компании работают в 20 субъектах РФ).

В Белгородской области завершены работы по технологическому присоединению школы «Вектор успеха», построенной в новом микрорайоне Разумное-54 рядом с областным центром. Школа площадью 14 тысяч кв. м, рассчитанная на тысячу мест, откроется 1 сентября и станет вторым таким крупным образовательным учреждением в регионе. Для ее электроснабжения проложена полукилометровая кабельная линия и установлена комплектная трансформаторная подстанция, оснащенная новейшим оборудованием, которое позволит школе эффективно расходовать энергоресурсы. Также белгородские энергетики подключили к сетям учреждения образования в микрорайонах «Новая жизнь» Белгорода и «Пушкарские дачи» Старого Оскола и в Корочанском и Белгородском районах.

В Тамбовской области в городе-наукограде Мичуринске энергетики присоединили к сетям образовательное учреждение нового поколения - «Школу - Научно-технологический центр им. И.В. Мичурина», возводимую в рамках национального проекта «Образование». Школу на 1275 мест площадью более 26 тысяч кв. м. планируется открыть в сентябре. В трехэтажном восьмимодульное здании, помимо самой современной инфраструктуры и оборудования, необходимого для учебного процесса, расположатся специализированные научные инкубаторы, направленные на создание инновационных идей, разработку проектов в области современных технологий.

«Обеспечение электроснабжения образовательных учреждений находится у нас на особом контроле. Мы рассматриваем это как важнейшую социальную функцию, поскольку речь идет о содействии реализации национальных проектов, направленных на решение актуальнейших задач, в числе которых повышение качества и доступности отечественного образования, развитие комфортной городской среды, улучшение демографической ситуации, воспитание будущих поколений», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Технологическое присоединение трех новых общеобразовательных школ, рассчитанных в общей сложности более чем на 3,5 тысяч мест, и семи детских садов завершено в Воронежской области. При этом применялись новые технологии и оригинальные технические решения. Для ТП школы-новостройки в поселке Отрадное Новоусманского района, которая станет одной из самых оснащенных в регионе, энергетики на вновь построенных ЛЭП установили реклоузеры - высокотехнологичные устройства, позволяющие автоматизировать процесс поиска и локализации повреждений на воздушных линиях и ввода резервного питания. А строительство кабельных линий для электроснабжения двух новых школ в Воронеже из-за особенностей местного ландшафта и высокой плотности застройки велось при помощи бестраншейного метода прокладывания подземных коммуникаций, с использованием специальных буровых комплексов.

Работники филиала «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» подключили к сетям новую школу на тысячу мест с углубленным изучением английского языка в Калуге. Кроме того, в преддверии нового учебного года электроснабжение новых зданий учреждений образования обеспечено в Нижегородской, Тульской, Липецкой, Рязанской областях. Еще ряд крупных проектов в этой сфере «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют завершить до конца текущего года.