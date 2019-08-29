На двух подстанциях 220 кВ Архангельской области установлены новые трансформаторы тока и напряжения
 
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Модернизация

На двух подстанциях 220 кВ Архангельской области установлены новые трансформаторы тока и напряжения

На двух подстанциях 220 кВ Архангельской области установлены новые трансформаторы тока и напряжения

29 августа 2019, 14:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Модернизация проведена на подстанциях 220 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) «Вельск» и «Урдома». Новое оборудование улучшит контроль параметров тока и напряжения, а также точность работы релейных защит и автоматики энергообъектов. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей южных районов Архангельской области, городов Котлас и Вельск с населением 85 тыс. человек, предприятий транспорта нефти и газа. 

Установленные трансформаторы тока и напряжения произведены в России. Устройства имеют высокую степень пожаробезопасности, требуют меньше трудозатрат и средств на обслуживание. Инвестиции в проект модернизации составили 55 млн рублей.

Суммарная мощность подстанций 220 кВ «Вельск» и «Урдома» составляет 301 МВА. Объекты обеспечивают транзит электроэнергии между энергосистемами Архангельской области, Республики Коми и Вологодской области, а также выдачу мощности объектов генерации, в том числе Печорской ГРЭС, Сосногорской ТЭЦ и ТЭЦ Монди Сыктывкарский ЛПК.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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