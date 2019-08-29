Росавтодор до 2021 года обустроит более 1500 социально значимых участков трасс
 
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Инвестиции (проекты)

Росавтодор до 2021 года обустроит более 1500 социально значимых участков трасс

Росавтодор до 2021 года обустроит более 1500 социально значимых участков трасс

29 августа 2019, 15:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

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Подведомственные Росавтодору учреждения разработали программы дорожных работ по ликвидации аварийно-опасных, потенциально опасных, а также обустройству социально значимых участков автодорог на период до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с вице-премьером Максимом Акимовым.

"По итогам 2018 года таких социально значимых объектов было выявлено более 1500, часть из них расположена на федеральных трассах, а часть - на региональных дорогах, находящихся в ведении субъектов РФ, - отмечается в пресс-релизе министерства. - До 2021 года будет обустроено более 1500 социально значимых участков трасс".

При этом в Минтрансе отметили, что повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетов в работе Росавтодора. Дорожное агентство продолжает работу по обеспечению достаточной видимости, в первую очередь, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, а также на участках федеральных дорог у населенных пунктов.

"Для реализации этого направления агентством разработан план мероприятий по устройству стационарного электрического освещения участков федеральных трасс, проходящих через населенные пункты, со сроком реализации 2020-2025 годы", - уточнили в министерстве.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы повышения безопасности пассажиров и детей-пешеходов. По словам Акимова, детская смертность на дорогах снизилась за десять лет вдвое, но количество самих ДТП с участием детей в 2019 году выросло.

"За последние годы достигнуто многое, у нас почти вдвое за последние 10 лет снизилась детская смертность на дорогах, снизилось общее количество ДТП, участниками которых являются дети, - сказал вице-премьер. - Однако мы видим, что само количество ДТП возросло вновь, оно возросло на 1,2% за семь месяцев 2019 года. У нас почти 11 тыс. ДТП с участием детей произошло".

Как добавил Акимов, с начала этого года более 300 детей погибли в ДТП, также выросло на 1,6% число раненых в ДТП детей.

"И это не просто цифры. За каждой из них - большая личная трагедия для родителей и близких и тысячи упущенных возможностей для всех нас, государства и общества, поэтому вопрос повышения безопасности детей на дорогах остается в числе приоритетных", - заявил он.

По данным Госавтоинспекции, с 2012 по 2018 годы количество ДТП с участием детей снизилось на 4,5%. Вместе с тем в текущем году отмечается рост этого показателя в течение всего отчетного периода (за семь месяцев количество ДТП увеличилось на 1,2% (всего 10951), число раненых в них детей - на 1,6% (всего 11958). При этом сократилось на 11,9% (всего 304) число погибших детей.

ТАСС

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